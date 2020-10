Conflit LNR/FFR : vers une médiation du Ministère des sports pour sortir de la crise

Le Ministère des sports a été sollicité pour enfin régler le conflit entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby.

Après le Conseil d'Etat, voilà que le Ministère des sports va mettre son nez dans le conflit, ou plutôt la guerre, entre la FFR et la LNR. Et ce, à la demande de certains présidents de Top 14, rapporte RMC et L'Equipe. Il faut dire que les deux instances sont incapables de trouver un terrain d'entente sur la mise à disposition des internationaux. La première se rangeant derrière le règlement de World Rugby. La seconde brandissant la convention entre elles avec le soutien des clubs. Mais le temps est compté. La Ligue et la Fédération doivent se revoir ce mercredi. Le Ministère des Sports devrait y jouer un rôle de médiateur. Il faut dire que la publicité que cette guerre d'intérêts est en train de faire au rugby tricolore n'est sans doute pas du goût du gouvernement.