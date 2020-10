Raphaël Ibanez : ''On va solliciter les joueurs de l'équipe de France à VII et des moins de 20 ans''

Interrogé par RMC ce lundi, Raphaël Ibanez est sorti de son silence concernant les dernières élections à la tête de la FFR.

"Ça a été un temps politique assez pesant pour l'encadrement technique, dans la préparation des matchs. On est très heureux de pouvoir enfin s'engager. C'était sans doute la moins mauvaise solution pour le XV de France. On a des règles du jeu, on les connaît, maintenant, on se mobilise pour le match face au Pays de Galles", affirme Raphaël Ibanez au micro du Super Moscato Show sur RMC. Les longues discussions entre la FFR et la LNR ont abouti à un groupe de 31 joueurs chaque semaine, avec 3 matchs maximum par joueur durant la période automnale.

Le staff du XV de France souhaitait une liste de 42 joueurs, mais il faudra revoir à la baisse les joueurs internationaux disponibles. Finalement, Raphaël Ibanez a déclaré que des joueurs moins de 20 et des "septistes" (dont Marvin O'Connor) seront appelés pour faire le nombre lors des séances d'entraînements. L'ancien talonneur a également répondu à Chsitrophe Urios concernant ses propos envers les demandes du XV de France : "Ce n'est pas une lubie, dans les clubs professionnels, ils s'entraînent à 42 voire 45 joueurs. C'est nécessaire pour répondre à l'exigence du très haut niveau. On a trouvé une solution, on va solliciter les joueurs de l'équipe de France à VII et des moins de 20 ans pour compléter les manques et atteindre 42 joueurs". Avec des joueurs "heureux de se lancer dans cette période internationale", les entraîneurs ont mis un point d'honneur sur le match du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande : "L'Irlande, c'est notre priorité. Avec la possibilité de se donner le droit de gagner le Tournoi."

Concernant l'élection de Bernard Laporte à la tête de la FFR, devant Florian Grill, Ibanez a déclaré être "solidaire de Fabien Galthié" qui a déclaré plus tôt que la question de son avenir au XV de France "pourrait se poser". La question ne se posera finalement pas et cette réélection est un gain de temps dans le projet des deux hommes.