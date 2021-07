WTF - Joe Tekori interpelle le président Macron pour lui demander le passeport français.

Le 2e ligne samoan du Stade Toulousain a demandé le passeport français au président de la République.

Après Maks Van Dyk, Joe Tekori. Souvenez-vous : il y a deux ans, lors de la finale de TOP 14 opposant Toulouse à Clermont, le pilier sud-africain des Rouge et Noir avait interpellé Emmanuel Macron, au moment où ce dernier était descendu sur la pelouse pour saluer les joueurs.

WTF - Ce moment où Maks Van Dyk a demandé la nationalité française au président Macron [VIDÉO]Deux ans plus tard, le 2e ligne samoan a (presque) fait de même. Sur le compte Instagram du Top 14, une vidéo a été partagée. On y voit Tekori saluer le président de la République. Et c'est en commentant cette vidéo que Joe Tekori a fait la demande :

Monsieur le Président, s'il vous plaît Président, puis-je avoir mon passeport français s'il vous plaît. Je suis en France depuis 14 ans.

Reste à savoir si le message sera transmis à Emmanuel Macron.