VIDEO. ‘‘Vous êtes des menteurs’’ : Le discours du magicien Erasmus pour guider les Springboks vers un deuxième sacre

Après le succès du premier documentaire ‘‘Chasing the Sun’’ sur la victoire en Coupe du Monde de l’Afrique du Sud en 2019, les Springboks sont au cœur d’un nouveau reportage dans les coulisses de leur second titre mondial de 2023.

Le premier volet avait réussi à toucher les spectateurs, en nous faisant connaître l’histoire et le parcours de certains internationaux comme Makazole Mapimpi ou le capitaine Siya Kolisi, avec des enfances difficiles et des carrières pleines de rebondissements.

Surfant sur la réussite du premier documentaire, les Springboks vont de nouveau apparaître sur nos écrans, après une nouvelle Coupe du Monde remportée, au risque de nous rappeler de mauvais souvenirs, comme un certain quart de finale.

Il est vrai que pour les Sud-Africains, cette compétition a pris une allure romanesque. Entre la défaite en match de poule contre l’Irlande. La victoire sous tension contre l’équipe de France, hôte du mondial en quart de finale, et la demi-finale très accrochée contre le Pays de Galles, on pourrait croire que les scénarios se répètent pour la nation arc-en-ciel. RUGBY. Après Meafou, un autre phénomène physique du Pacifique choisit le XV de FranceEn 2019, les coéquipiers d’Eben Etzebeth avaient également perdu en match de poule contre un des favoris de la compétition (défaite face à la Nouvelle-Zélande).

On retrouve aussi une victoire contre la nation qui recevait le mondial, même si le match fut bien plus serré contre le XV de France que face au Japon. Pour finir sur les similitudes, l’Afrique du Sud a affronté une nation européenne lors de ses deux dernières demi-finales, avec respectivement le Pays de Galles et l’Angleterre.

C’est d’ailleurs lors du match cadenassé face au XV de la Rose, que Rassie Erasmus a réalisé un des moments les plus marquants du documentaire ‘‘Chasing the Sun 2’’.

Alors que les champions du monde en titre sont menés 12 à 6 par l’Angleterre grâce à la botte d’Owen Farrell, Rassie Erasmus va pousser un coup de gueule contre ses joueurs, loin de leurs standards habituels.

Vous avez donné la pénalité et vous aviez promis que vous ne le feriez pas, vous aviez promis que vous alliez les écraser, vous aviez promis que vous alliez jouer comme s’il s’agissait de votre dernier match ensemble, en tant que groupe. Mais vous avez menti, vous êtes des menteurs !’'

Rugby World Cup Semi final. Rassie's speech at half time calling out players on not delivering on their promise. Love how he users life values to hold players accountable on the pitch! What a flippen coach!