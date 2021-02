VIDEO. XV de France. Submergé par l'émotion, Brice Dulin ne peut contenir ses larmes en Irlande

Elu homme du match après son excellente partition en Irlande, l'arrière du XV de France Brice Dulin a été pris par l'émotion au coup de sifflet final.

Impérial dans les airs, précieux au pied, Brice Dulin a conforté sa place d'arrière du XV de France ce dimanche en Irlande avec une nouvelle prestation remarquable et remarquée. Si d'autres joueurs ont mouillé le maillot (Alldritt, Le Roux, etc), le Rochelais a été élu homme du match. Un trophée honorifique qu'il n'a pas volé, lui qui a sauvé les Bleus sur l'essai de Lowe en première période puis offert un ballon décisif à Damian Penaud pour ce qui a été l'essai de la victoire en Irlande. Au coup de sifflet final, et après avoir dégagé le ballon loin hors des limites du terrain, l'ancien joueur du Racing 92, de Castres ou encore d'Agen n'a pu contenir son émotion. Il faut dire que la France n'avait plus gagné sur cette pelouse depuis 2011. Brice Dulin revient également de très loin et il s'est imposé en quelques matchs comme le numéro 15 des Bleus.