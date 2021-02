VIDEO. XV de France. Raphaël Ibanez : ''aucune raison d'accabler Fabien''

Le manager du XV de France Raphaël Ibanez évoque le cluster à Marcoussis après les nombreux cas de Covid et le report du match contre l'Ecosse.

6 Nations 2021. France/Ecosse officiellement reporté par le comitéLe XV de France ne jouera pas face à l'Écosse dimanche dans le cadre de la 3e journée du Tournoi. Le match a été reporté par le comité du 6 Nations à une date qui reste encore inconnue. L'Écosse souhaitait quand même jouer ce dimanche, mais il s'avère que la situation sanitaire au sein du groupe tricolore n'est pas assez stable. Une enquête a été demandée par le Ministère des Sports et le président de la FFR Bernard Laporte souhaite lui aussi un rapport sur ce qui a conduit à ce que beaucoup considère comme un cluster à Marcoussis. Quand le match aura-t-il lieu ? On parle du mois de juillet, mais Raphaël Ibanez, manager des Bleus, aimerait qu'il ait lieu le plus tôt possible une fois que tout sera revenu à la normale. "Ce report est la décision la plus raisonnable", a-t-il commenté via Tout le Sport. D'ici à la fin mars, ce serait parfait afin de rester dans la dynamique du Tournoi. Mais les dates sont rares.

6 Nations 2021. Quand jouer France-Ecosse ?Malgré toutes les mesures mises en place, le XV de France n'a pas été épargné par le virus. Une faute a-t-elle été commise ? Pour Ibanez, l'heure n'est pas à la chasse aux sorcières. Le sélectionneur Fabien Galthié avait notamment été ciblé par certains médias qui parlaient d'une situation tendue en interne. "Fabien va bien, il est solide tout comme les membres de l'encadrement technique qui ont été touchés par le virus. Au sein du staff, nous n'avons aucune raison d'accabler Fabien car nous n'avons par les compétences pour confirmer la contamination et affirmer l'origine de cette contamination." Le fait que la déception est grande au sein du groupe après deux victoires en autant de matchs dans le Tournoi. "Il ne faut pas le cacher." L'entraînement venait de reprendre "et nous étions prêts à monter en puissance, mais la Covid nous a rattrapés." Heureusement, aucun forfait n'a été décidé. Et les Bleus restent toujours en course non seulement pour la victoire dans le 6 Nations mais aussi le Grand Chelem.