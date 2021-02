6 Nations 2021. France/Ecosse officiellement reporté par le comité

Suite à un nouveau cas dans les rangs tricolores, le comité du 6 Nations a choisi de reporter le match entre le XV de France et l'Écosse.

France/Ecosse maintenu après avis favorable du comité des 6 NationsAlors qu'il avait été maintenu ce mercredi suite aux résultats négatifs au sein du groupe France, le match entre le XV de France et l'Écosse prévu dimanche dans le cadre de la 3e journée du Tournoi est reporté. En effet, la FFR a indiqué qu'un joueur était positif. Les entraînements ont été suspendus et les joueurs mis à l'isolement. Dans ces conditions, la rencontre ne peut avoir lieu. Un report qui ne fait pas du tout les affaires de la sélection écossaise. En effet, elle va devoir libérer plusieurs joueurs afin qu'ils évoluent en championnat. De son côté, le XV de France pourrait récupérer des éléments qui avaient été isolés tel qu'Antoine Dupont. En effet, on ne connaît pas encore la date du report comme l'annonce France TV Sport.