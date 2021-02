France/Ecosse maintenu après avis favorable du comité des 6 Nations

Le comité des 6 Nations réuni ce mercredi aurait validé le maintien du match entre le XV de France et l'Écosse dans le Tournoi ce dimanche selon le Midi Olympique.

XV de France. Selon Harinordoquy, jouer dimanche fausserait le Tournoi des 6 NationsSelon le Midi Olympique, le match du Tournoi entre la France et l'Ecosse ce dimanche à Saint-Denis aura bien lieu comme prévu. Réuni ce mercredi matin, le comité des 6 Nations aurait décidé de maintenir la rencontre. Et ce, malgré les nombreux cas de Covid dans les rangs tricolores. Pour rappel, la Fédération écossaise souhaitait également que la rencontre se déroule comme prévu en raison des accords sur la libération des internationaux. L'option du forfait du XV de France n'aurait pas été envisagé. Il n'en reste pas moins que le match est toujours sous la menace d'un report si on en croit le Midol. En effet, les résultats des tests à venir seront déterminants. Si ceux de mardi n'ont révélé aucun nouveau cas, il pourrait en être autrement d'ici à dimanche. Une nouvelle réunion aurait alors lieu en urgence. Mais on sait déjà que le gouvernement écossais n'autorisera pas la sélection à se rendre en France si tel est le cas. Dès lors, il faudra choisir entre le report qui n'arrange pas le XV du Chardon ou bien le forfait de l'une ou l'autre équipe. Ce qui aurait très certainement du mal à passer dans les deux camps. L'annonce officielle aura lieu dans la journée. Cas contacts chez les Bleus, clusters, 6 Nations en danger ? Un infectiologue s'inquiète