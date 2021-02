"XV DE FRANCE. SELON HARINORDOQUY, JOUER DIMANCHE FAUSSERAIT LE TOURNOI DES 6 NATIONS"

L'ancien 3e ligne du XV de France Imanol Harinordoquy estime qu'il faut reporter le match contre l'Ecosse car l'équipe de France est handicapée par des absences.

6 Nations 2021. Covid ou pas, l'Écosse veut jouer ce dimanche !C'est ce mercredi que le Six Nations doit décider de l'avenir du match entre le XV de France et l'Ecosse. La rencontre comptant pour la 3e journée du Tournoi sera-t-elle reportée d'une semaine ? Les Bleus vont-ils être avoir match perdu ? Les Ecossais ont indiqué qu'ils voulaient jouer ce dimanche coûte que coûte. Un report les priverait de nombreux joueurs en raison des accords passés avec les clubs. Ce qui fausserait le match mais aussi le Tournoi. Des observateurs comme l'ancien 3e ligne tricolore Imanol Harinordoquy estime via RMC que c'est jouer ce dimanche qui "fausserait totalement le match et le Tournoi. C’est déjà une période très compliquée pour jouer un match de rugby. Qui plus est avec une équipe handicapée comme elle l’est aujourd’hui… c'est sûr que fausserait totalement le match et le Tournoi." Chacun prêche pour sa paroisse et c'est compréhensible. Mais au bout du compte, la décision appartient au comité du 6 nations où un certain Bernard Laporte est vice-président. "Il n’y avait eu que deux ou trois cas de Covid dans cette équipe, on aurait pu jouer ce match. Maintenant, si on n’a même pas une équipe à aligner je crois que c'est quand même compliqué de pouvoir maintenir ce match." Aucun nouveau cas n'a été détecté ce mardi lors des tests mais la situation pourrait évoluer. Ce qui pourrait pousser les instances à reporter le match ou bien à annoncer le forfait des Bleus. 6 Nations 2021. Bulle sanitaire : quel est le protocole des autres nations ?