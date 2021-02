6 Nations 2021. Covid ou pas, l'Écosse veut jouer ce dimanche !

Malgré les nombreux cas de Covid-19 dans les rangs tricolores, l'Écosse elle, souhaite se rendre au Stade de France et disputer la rencontre si les conditions sanitaires le permettent.

On le sait, c'est une cascade de cas positif à la Covid-19 qui touche actuellement le groupe France. Si pour le moment, chaque joueur touché fut remplacé, la question de la bonne tenue du match se pose logiquement, comme inévitable. Si à l'heure actuelle, la rencontre est maintenue, il faudra attendre au fil des prochaines journées, les nouveaux tests effectués sur le reste du contingent tricolore afin d'y voir un peu plus clair. Finalement dans tout ça, une autre question nous vient à l'esprit. Quid de l'Écosse, l'adversaire des Bleus dimanche au Stade de France ?

Via leurs différents réseaux sociaux, la Scottish Rugby Union a publié un communiqué dans lequel elle nous informe que ''l'équipe nationale d'Écosse continue de se préparer pour affronter la France à Paris ce dimanche. Nos joueurs, entraîneurs et fans espèrent que le match pourra se dérouler comme prévu par le calendrier du Tournoi''. Avant de préciser, qu'un report comme évoqué ces dernières heures, aurait un impact sur la convention mise en place avec les clubs : ''Tout report aurait un impact sur la convention en place avec les clubs, qui pourrait voir plus de 10 joueurs de l'équipe absents pour la sélection, si le calendrier était réorganisé.'' Puis de terminer en affirmant que la fédération écossaise mettrait tout en oeuvre pour que le match ait lieu, à condition bien évidemment, que le contexte sanitaire le permette : ''Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos homologues des Six Nations pour faire en sorte que le match de cette semaine ait lieu, s'il est médicalement sûr de le faire''. Un report qui ne serait donc pas du goût des Écossais. Affaire à suivre.