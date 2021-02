Cas contacts chez les Bleus, clusters, 6 Nations en danger ? Un infectiologue s'inquiète.

Sur les ondes de Sud Radio, un infectiologue s'inquiète sur la tenue du match entre la France et l'Ecosse, ce dimanche.

Quinze, et puis c'est tout ? Ce mercredi, la FFR a révélé que l'ensemble des tests réalisés à Marcoussis s'étaient révélés négatifs. Déjà privés de onze joueurs, les Bleus peuvent souffler. Mais jusqu'à quand ? Sur les ondes de Sud Radio, l'infectiologue Bernard Castan s'est exprimé sur le protocole de la FFR, rappelant que la règle de l'isolement (passée récemment de 7 à 10 jours pour un cas positif et asymptomatique) concerne également les cas contacts.

Or, les Bleus testés négatifs sont forcément cas contacts, ayant côtoyé leurs coéquipiers positifs.

Quand on est dans un même foyer et dans un groupe qui vit en permanence ensemble, la durée d’isolement pour l’ensemble des cas contacts, c’est 10 jours + 7 jours, soit 17 jours d’isolement après guérison du cas positif avéré. Tout cela est très complexe et nous sommes dans une situation difficile. [...] Si vous avez croisé quelqu’un au bureau vendredi et vous êtes positif le dimanche, la personne que vous avez croisé au bureau vous ne la croiserez plus car vous vous êtes isolés. Mais cette personne est cas contact. La personne qui vit sous votre toit le lundi et mardi suivants restent cas contact. On prendra comme date le jour de votre guérison, c’est-à-dire 10 jours, plus 7 jours de contrôle, soit 17 jours au total. [...] Dans le groupe France, il ne pourra y avoir ni les cas positifs ni les cas contacts. C’est cela qui devient compliqué. Le fait de mettre des cas contacts dans une situation de reprise d’activité, si on fait une mêlée, ça peut poser un problème majeur. C’est un phénomène de dissémination optimisé de l’infection virale. - via Sud Radio

Pour le moment, seuls les joueurs positifs ont quitté Marcoussis. Si le match face à l'Ecosse a lieu, des cas contacts seront donc sur la pelouse du Stade de France, face au XV du Chardon.

6 Nations 2021. Bulle sanitaire : quel est le protocole des autres nations ? Castan, toujours sur Sud Radio, confie qu'il "faudrait 31 joueurs totalement vierges et sans aucun lien avec les joueurs contaminés, ni avec les cas contacts du groupe France" pour que la suite du Tournoi ne soit pas impactée.

Si le match a lieu, l'infectiologue prévient : "On développe exactement ce qu’il ne faut pas faire : l’éclatement d’un cluster ailleurs."

Crédit vidéo : Sud Radio