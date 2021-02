6 Nations 2021. Quand jouer France-Ecosse ?

Le report de France-Écosse étant acté, il reste désormais à trouver une date pour jouer le match. Là encore, la tâche s'annonce difficile, afin de préserver l'équité entre les deux équipes.

Le couperet est tombé. Et honnêtement, au vu des dernières informations, on ne voit pas comment cela aurait pu en être autrement. Le comité des 6 Nations a décidé de reporter la rencontre opposant la France à l'Écosse, après qu'un nouveau cas de Covid-19 ait été déclaré au sein du groupe tricolore. Nous vient alors à l'esprit cette fameuse question comme la plupart des férus de ce sport. Dans les conditions actuelles à quand reporter ce match ?

Il se murmurait en début de semaine lors de l'apparition des premiers cas, que la rencontre pourrait être décalée d'une semaine, le Tournoi des 6 Nations faisant relâche le week-end du 6 mars. Une idée que réfute le contingent écossais. Et pour cause, la SRU -fédération écossaise- a passé un accord avec les différents clubs anglais afin de libérer ses joueurs ce week-end là afin que ces derniers jouent pour leur club. Ce sera donc pas moins de 13 joueurs qui manqueraient à l'appel, dont le capitaine Stuart Hogg, ou des cadres comme Jonny Gray, Chris Harris ou Sean Maitland. Dans ce cas et afin de préserver l'équité entre chaque équipe, on voit mal le comité des 6 Nations cocher cette date, au risque de créer un immense imbroglio, et se confronter à la gronde écossaise qui se sentirait justement lésé.

6 Nations 2021. Covid ou pas, l'Écosse veut jouer ce dimanche !

Alors, que faire ? Le 13 et 20 mars, les deux équipes seront sur le pont, pour disputer ce qui devait initialement être les deux dernières journées du Tournoi. Jouer le 27 mars ? Là encore, cela devrait poser problème. Et cette fois-ci entre l'équipe de France et les clubs. Car le Top 14 joue, et les différentes équipes ne devraient pas être favorables à un nouveau week-end de doublon. Se pose alors la question de faire comme l'année passée, à savoir reporter le match en automne. Cependant, le cas est différent puisque c'était une journée entière qui n'avait pu se jouer. Ici, il ne s'agit que d'un seul match. De plus, les équipes seront-elles prêtes à attendre si longtemps ? Rien n'est moins sûr. La Coupe d'Europe confirmant les phases finales, là encore cela supprime des hypothétiques dates de repli. Le premier week-end d'avril, ou le suivant, celui du 10 sont pris par les huitièmes de finales et les quarts. Un sacré casse-tête en perspective. Il faudra bien trouver une place dans le calendrier, et ce, quitte à faire des concessions.