VIDEO. XV DE FRANCE. Folie ou génie ? Bielle-Biarrey et cette passe qui a fait frissonner Galthié

Bielle-Biarrey, impressionnant contre l’Irlande, a frôlé la catastrophe avec une passe au pied audacieuse. Entre culot et insouciance, il incarne cette génération sans complexe qui régale les Bleus.

Il y a des gestes qui font basculer un match dans la folie, et Louis Bielle-Biarrey semble les collectionner. Auteur d’un nouvel essai contre l’Irlande, confirmant son statut de révélation du Tournoi, l’ailier de l’UBB a aussi fait frissonner les supporters tricolores avec une passe au pied aussi osée que risquée dans ses propres 22 mètres.

Sous pression, alors que les Irlandais poussaient fort, le jeune phénomène a choisi d’envoyer une transversale en direction de Damian Penaud plutôt que de dégager sans prendre de risque. Un choix culotté qui aurait pu coûter très cher, comme il l’a lui-même reconnu pour La Dépêche après la rencontre :

"En ce moment, il y a un peu tout qui me réussit… mais celle-là, je vais la garder au chaud et ne plus la sortir (rires) !"

Avec son style instinctif, Bielle-Biarrey joue souvent à la limite. Mais cette fois, il n’avait pas vu l’Irlandais Jamie Osborne surgir dans la zone. Il voulait pousser son ballon plus en profondeur pour Penaud, mais sa passe a heureusement atterri en catastrophe derrière l’ailier français, qui s’est contenté d’un dégagement en touche.

"Je voulais la mettre plus devant, mais quand la balle part, je vois Osborne et je me dis 'ouh la la, heureusement qu’elle passe derrière'."

Un talent brut qui s’affirme dans le Tournoi

Malgré cette frayeur, Bielle-Biarrey continue d’impressionner. Déjà meilleur marqueur d’essais de cette édition avec 7 réalisations, il n’a pas fini de faire parler de lui. Sa vitesse, son flair et son sens du timing en font l’une des armes offensives les plus efficaces du XV de France.

Dans une équipe en pleine confiance, où l’attaque fait des ravages, l’ailier girondin assume son culot et son insouciance. "J’aime tenter des choses", confiait-il récemment. Un état d’esprit rafraîchissant qui plaît à Fabien Galthié… tant que la prise de risque reste maîtrisée.

Samedi face à l’Écosse, il aura l’occasion de poursuivre son festival. Et qui sait ? Peut-être battre le record du plus grand nombre d’essais inscrits en une seule édition du Tournoi.