6 Nations. Les Bleus en quête d’histoire : une pluie de records en vue face à l’Écosse ?

Samedi, le XV de France sera face à son destin pour remporter le Tournoi. Par la même occasion, de nombreux records pourraient être battus.

Samedi soir, le Stade de France pourrait bien être le théâtre d’une soirée historique. Si le XV de France joue avant tout le titre dans ce Tournoi des Six Nations 2025, plusieurs records pourraient aussi tomber dans l’escarcelle des hommes de Fabien Galthié. Essais, points, performances individuelles ou collectives : les compteurs risquent de s’affoler.

Un record d’essais dans le viseur

Avec 26 essais inscrits depuis le début du Tournoi, les Bleus sont déjà dans des standards impressionnants. Mais pour s’assurer le titre, ils devront décrocher le bonus offensif face à l’Écosse, ce qui signifie inscrire au moins quatre nouveaux essais.

Le record à battre ? 29 essais, détenu par l’Angleterre depuis 2003.

Combien en manque-t-il ? 3 pour égaler, 4 pour s’emparer du record.

Une statistique qui confirme ce que l’on a vu depuis le début du Tournoi : cette équipe de France est tout simplement irrésistible offensivement.

Penaud à la conquête du trône

Il y a des records qui sont faits pour être battus. Et celui de meilleur marqueur d’essais de l’histoire des Bleus vit probablement ses dernières heures. Avec son essai face à l’Irlande, Damian Penaud a égalé la légende Serge Blanco (38 essais).

Un essai face à l’Écosse et Penaud deviendra seul recordman !

Le Bordelo-Béglais n’aura pas d’autre occasion avant un moment, puisqu’il ne devrait pas rejouer en Bleu avant l’automne. Gageons qu’il voudra clore le débat dès samedi.

LBB : le nouveau phénomène du rugby français

Déjà meilleur marqueur du Tournoi avec 7 essais, Louis Bielle-Biarrey affole les compteurs et pourrait faire tomber un record vieux de près d’un siècle.

Le record à battre ? 8 essais sur une seule édition du Tournoi.

Détenteurs actuels ? L’Écossais Ian Smith (1925) et l’Anglais Cyril Nelson Lowe (1914).

Le joueur de l’UBB n’est plus qu’à un essai de l’égalisation, et à deux d’un exploit absolu. À seulement 21 ans, « LBB » ne cesse de nous impressionner.

Thomas Ramos, bientôt roi des buteurs ?

Il a encore prouvé face à l’Irlande qu’il était un métronome, même sous pression. Auteur de 17 points à Dublin, Thomas Ramos affiche désormais un total de 430 points en Bleu.

Le record à battre ? Frédéric Michalak et ses 436 points.

Combien lui manque-t-il ? 6 petits points.

Deux pénalités ou quelques transformations pourraient suffire pour voir Ramos devenir le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France. Et avec l’attaque flamboyante des Bleus, l’affaire pourrait être réglée très vite !

L’incroyable goal-average des Bleus

Au-delà des performances individuelles, le XV de France peut aussi marquer son empreinte sur le plan collectif.

Le record à battre ? Le goal-average de +149 de l’Angleterre en 2001.

Où en sont les Bleus ? +106 avant le match contre l’Écosse.

Il faudrait un écart de 43 points pour détrôner les Anglais, un exploit certes compliqué, mais pas impossible avec une équipe aussi en confiance.

Une soirée pour marquer l’histoire

Samedi, les Bleus peuvent non seulement remporter le Tournoi des Six Nations, mais aussi inscrire leur nom en lettres d’or dans les archives du rugby. Entre records d’essais, de points et de performances individuelles, cette génération dorée a l’occasion de frapper un grand coup.

Mais attention à ne pas se laisser griser par ces chiffres et garder la tête froide. L’objectif numéro 1 sera la victoire, le reste suivra.