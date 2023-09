VIDEO. XV de France. Antoine Dupont sort après un très gros choc à la tête, les supporters inquiets

Le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont a été contraint de quitter le match face à la Namibie après un choc à la tête.

Si le XV de France a déroulé contre la Namibie à la coupe du monde et régalé ses supporters, Antoine Dupont a été contraint de quitter ses partenaires au début du second acte.

Si la pommette est fracturé, cdm qui peut se terminer pour dupont ce soir, on est pas certains de vraiment kiffer la victoire du coup.#FRAvNAM #RWC2023 — Twin (@Twintten) September 21, 2023

Auteur d'un essai et de plusieurs passes décisives au pied pour Penaud et Bielle-Biarrey, le capitaine tricolore a été victime d'un plaquage dangereux de la part d'un adversaire.

#RWC2023 | 🟧 Alors qu'ils pensaient avoir inscrit un essai, les Namibiens sont finalement pénalisés après un choc tête contre tête. Antoine Dupont s'est relevé, mais il cède sa place. L'arbitre sort un carton jaune qui pourrait se transformer en rouge.

👉 https://t.co/19Vpzliz7D pic.twitter.com/32lns4ixdg — francetvsport (@francetvsport) September 21, 2023

Le demi de mêlée a mis le genou au sol avant de sortir du terrain pour passer un protocole commotion. C'est le Lyonnais Baptiste Couiloud qui a pris sa place, et marqué un essai dès son entrée sur le pré.



Dupont n'est ensuite pas revenu au bord du terrain. Selon les informations de France Télévision, le Toulousain est parti passer des examens pour en savoir plus. Il pourrait avoir été victime d'une fracture.



Notez également qu'Atonio a été vu avec une poche de glace sur le genou tandis que Paul Boudehent a semble-t-il été victime d'un K-O sur un plaquage en deuxième période.



Si la victoire est au rendez-vous, avec notamment le retour aux affaires de Baille, le XV de France pourrait avoir perdu plusieurs joueurs et non des moindres pour la suite de la compétition.