VIDEO. WTF. Patrice Collazo s'amuse de la signature prochaine de Cheslin Kolbe à Toulon

L'entraîneur toulonnais Patrice Collazo a semble-t-il hâte d'avoir Cheslin Kolbe dans ses rangs si on en croit cette petit blague avant le match contre Toulouse.

Top 14. Cheslin Kolbe, de la folle rumeur au transfert de l'annéeLe transfert Cheslin Kolbe au Rugby Club toulonnais est sur toutes les bouches. La durée du contrat semble acquise, 3 ans, mais les spéculations vont bon train concernant son salaire. On parle de six chiffres et d'aucuns pourront dire que c'est mérité tant que le Sud-Africain est un match winner. À Toulon, on a hâte de voir le champion du monde sous ses nouvelles couleurs. En marge du match amical entre le Stade Toulousain et Toulon qui se jouera à Nîmes à guichets fermés, l'entraîneur toulonnais Patrice Collazo s'est amusé de la situation. Au moment d'annoncer la composition de son équipe aux journalistes, il a couché le nom de Cheslin Kolbe sur la feuille de match. "Numéro 11... Cheslin Kolbe... Non je déconne". Une facette de Collazo qu'on ne voit pas souvent.