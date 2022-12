VIDÉO. Vous vous souvenez du jour où Machenaud a envoyé Parra en tribunes avec un plaquage mémorable ?

En ce vendredi 30 décembre 2022, Maxime Machenaud fête ses 34 ans. L'occasion pour nous de vous faire revivre ce tube monumental du demi de mêlée de Bayonne sur Morgan Parra.

Trop confiant, Maxime Machenaud explose à l'impact face à Hadleigh Parkes [VIDÉO]Demi de mêlée aux 38 sélections chez les Bleus, Maxime Machenaud a eu une carrière bien remplie. Passé par l'UBB, Agen, le Racing 92 et enfin Bayonne, le natif de Bordeaux a inscrit plus de 1050 points en Top 14, et près de 300 en Coupe d'Europe. Très adroit face aux perches, le champion de France 2016 est surtout réputé pour son excellente défense, notamment pour un numéro 9. L'on se souvient de son match XXL face aux Anglais lors du Tournoi 2018, où celui-ci n'avait cessé de mettre sur le reculoir les attaquants adverses. Mais s'il y a bien un joueur qui se souviendra de la défense de Maxime Machenaud, c'est certainement l'ancien demi de mêlée de l'ASM, Morgan Parra. Souvent en concurrence chez les Bleus, les deux hommes se sont croisés à de nombreuses reprises en Top 14. Et lors de ces rencontres, Parra a souvent vu ses côtes siffler ! En témoigne ce plaquage monumental, réalisé par Machenaud sur ce dernier. En effet, lors d'un match entre Clermont et le Racing 92, Parra décide de partir après une mêlée, afin de jouer son duel avec Machenaud. Malheureusement pour celui-ci, le Francilien de l'époque l'attendait de pied ferme : d'un plaquage digne des plus grands troisièmes lignes, Machenaud attrape Parra, et le fait reculer sur quelques mètres. Une collision mémorable, qui représente bien les qualités défensives de l'actuel Bayonnais. Souhaitons donc un joyeux 34ème anniversaire à celui qui, avec son équipe de Bayonne, réalise une excellente première partie de saison.

