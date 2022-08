RUGBY. Top 14. ''La ferveur populaire, on ne la ressentait pas'', lance Maxime Machenaud

Le demi de mêlée Maxime Machenaud est content d'évoluer dans un club avec une grosse ferveur populaire. Ce qu'il n'avait pas connu au Racing 92.

RUGBY. TOP 14. Maxime Machenaud : ''J'avais envie de connaitre un stade plein tous les week-ends''A 32 ans, Maxime Machenaud s'est lancé un dernier défi du côté de l'Aviron bayonnais. Après un Brennus en 2016 et trois finales de Champions Cup avec le Racing 92, le demi de mêlée voulait changer d'air. Outre le challenge sportif, il avait besoin de jouer pour un club avec une grande ferveur populaire comme il le confie au Midi Olympique. "J’avais envie de découvrir d’autres émotions. C’est sûr qu’au Racing, on jouait les titres, mais la ferveur populaire, on ne la ressentait pas. L’émulation était entre nous, les joueurs. J’avais le fort désir de connaître une ville qui vit rugby." L'ambiance à Jean-Dauger, il connaît pour l'avoir goûté en tant qu'adversaire. Désormais, il va sentir les supporters bayonnais derrière lui. Il espère donc être à la hauteur des attentes.

Aux côtés de l'ancien clermontois Camille Lopez, son objectif sera de pérenniser le club dans l'élite après avoir chassé les titres avec la formation francilienne. "Certes, ça va changer. Mais je garde cette mentalité depuis dix ans de vouloir remporter tous les matchs. Et je crois qu'il ne faudra en galvauder aucun. Il y aura des exploits tous les week-ends." Machenaud ne manque pas d'ambition et il pourra compter sur la ferveur locale pour remplir ses objectifs. Premier rendez-vous dès la deuxième journée à domicile... face Racing 92. Comme par hasard.