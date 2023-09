VIDEO. Vous vous souvenez de la charge dévastatrice de Sébastien Chabal face à la Namibie à la Coupe du monde 2007 ?

Ce jeudi, le XV de France retrouve la Namibie à la Coupe du monde. En 2007, Sébastien Chabal avait inscrit un essai mémorable face aux Namibiens.

Ce jeudi, le XV de France retrouve la Namibie à la Coupe du monde. Ce sera la troisième fois dans cette compétition que les deux nations se rencontre. Et pour les Namibiens, ce n'est pas forcément une bonne chose.



La France a remporté ses deux précédents matchs contre les Welwitschias par des écarts d’au moins 30 points. Ces deux rencontres avaient déjà lieu en France pendant la Coupe du Monde. A Bordeaux en 1999 sur le score de 47 à 13 et à Toulouse en 2007 avec une marge beaucoup plus importante.



En effet, les Tricolores avaient signé leur plus large succès en Coupe du Monde lors de leur dernier match contre la Namibie en 2007 (87-10). C’est le 3e plus lourd revers namibien dans la compétition.



Le 16 septembre 2007, les Bleus avaient inscrit 13 essais avec notamment un triplé de Vincent Clerc et des doublés de Lionel Nallet et Sébastien Chabal.



Personne n'a oublié la course dévastatrice à la 54e. Servi quelques instants plus tôt par Elissalde au pied, le troisième ligne n'avait pas eu grand-chose à faire si ce n'est réceptionner le cuir et s'écrouler en Terre promise.



Sur son second essai, il a fait se lever tout le public avec une chevauchée de plus de 50 mètres où il a fait parler sa vitesse mais également sa puissance pour résister à plusieurs défenseurs. Une réalisation qui rappelait celle face à l'Angleterre quelques mois plus tôt à Twickenham.







Ce jeudi, on pourrait bien voir de beaux essais. Mais on imagine mal un joueur traverser la moitié du terrain de la sorte sans que la défense réagisse. À moins que Louis Bielle-Biarrey ou Damian Penaud ne fassent parler leurs cannes de feu sur le pré marseillais. RUGBY. Coupe du monde. Damian Penaud va-t-il entrer encore plus dans l'histoire du XV de France face à la Namibie ?