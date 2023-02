VIDEO. Voici la bande annonce de la Coupe du Monde 2023 et elle va vous mettre les frissons !

Diffuseur officiel de la Coupe du monde 2023, TF1 a dévoilé une bande-annonce qui fait monter la sauce à sept mois du coup d'envoi en la France et la Nouvelle-Zélande.

RUGBY. Coupe du monde 2023. Pourquoi France Télévisions ne diffusera pas plus de matchs ?Même si on est en plein Tournoi des 6 Nations, on ne peut s'empêcher de penser à la Coupe du monde qui aura lieu en fin d'année en France. Pour beaucoup, la compétition hivernale fait office de grande répétition pour le Mondial. Il faut dire que l'Irlande et la France occupent les deux premières places du classement mondial. Irlandais comme Français peuvent rêver d'un premier sacre à Saint-Denis dans quelques mois. Néanmoins, au vu du tirage au sort et de la composition des poules, l'une comme l'autre de ces nations pourraient ne pas voir les quarts. Si on ne connaît pas encore le dernier carré, on est sûr d'une chose : ce Mondial 2023 sera mémorable à plus d'un titre. Il devrait être celui des records et du spectacle. Une édition qui marquera les mémoires et qui pourrait être historique. Pour vous (nous) faire patienter, TF1, diffuseur officiel de la compétition, a dévoilé une bande-annonce qui met les frissons !