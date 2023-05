VIDEO. Vers un retour aux sources après le rugby pour le Castrais Thomas Combezou

Le centre de Castres Thomas Combezou devrait raccrocher les crampons à la fin de la saison. Il va revenir dans le GAEC familial pour élever des bêtes.



Victime d'une grave blessure au genou en décembre dernier et en fin de contrat avec Castres, Thomas Combezou devrait raccrocher les crampons à la fin de la saison. Comme beaucoup de rugbymen, il a réfléchi à l'après-rugby. Mais il s'est également beaucoup cherché au fil des années. La Dépêche nous apprend qu'il a notamment passé un BTS de Négociation et relation clients lorsqu'il était à la Rochelle (2009-2011). A Castres, c'est le concours pour être gardien de la paix qu'il a réussi. Celui qui a également porté les couleurs de Montpellier et de Clermont lors de ses jeunes années, se destinait à cette carrière. Mais il a finalement choisi de revenir là où tout a commencé : la ferme familiale à Lamazière-Basse, en Corrèze. France 3 nous apprend dans un reportage qu'il remplacera son père, éleveur de limousines (des bêtes à concours), lorsqu'il aura officiellement arrêté sa carrière. VIDÉO. Poésie et acrobatie, Combezou s’envoie en l’air pour aplatir un essai"Il sort d'un petit club, c'est quand même compliqué ! Ce n'est pas comme quand tu vis dans une grande ville avec un gros club et des structures adéquates... On n'aurait jamais pensé qu'il arrive à ce niveau-là", confie d'ailleurs son paternel. Formé à Ussel, il a finalement joué plus de 200 matchs avec Castres et porté le maillot des Barbarians français mais aussi des sélections à 7 et moins de 20 ans. Champion de France dans les catégories de jeunes, notamment avec Clermont, et vainqueur du Challenge Européen en 2007 avec l'ASM, il a soulevé le Brennus en 2018 avec le Castres olympique et participé à la finale de Top 14 face à Montpellier en 2022. A désormais 36 ans, Thomas Combezou va entamer une nouvelle vie et elle ne sera pas de tout repos. Le centre aura été un des joueurs marquants du rugby français ces dernières années.