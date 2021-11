VIDEO. VALEURS. Le témoignage touchant de Jérémy Clamy-Edroux après son coming-out

Il y a plusieurs mois, le pilier rouennais Jérémy Clamy-Edroux confiait une réalité encore compliquée à assumer dans le monde du sport professionnel : son homosexualité.

Le 19 juin 2021. C’est à cette date que Jérémy Clamy-Edroux, accompagné de 5 autres athlètes, brise un tabou encore bien ancré dans le monde du sport de haut niveau, celui de l’homosexualité. Dans un documentaire baptisé “Faut qu’on parle”, diffusé sur Canal +, plusieurs sportifs évoquent leur orientation sexuelle. Certains en ont même profité pour se “libérer d’un poids” auprès de leurs proches. C’est notamment le cas du pilier de Rouen, invité du Canal Sports Club cette semaine, qui livre les paroles de son père à cette annonce. Un discours émouvant évoqué par le joueur qui redoutait tout de même la réaction de ce dernier. Plus tard dans l’émission, il évoque : “J’étais persuadé qu’il allait avoir (une mauvaise) réaction. Mon père a toujours eu des propos un peu homophobes à la maison. C’est quelque chose qu’il accepte maintenant parce que je suis son fils. Il aurait sûrement préféré autre chose. C’est pour ça que j’ai mis autant de temps à lui dire. C’est vraiment le seul point sensible que j’avais. Aujourd’hui je suis content, car il m’a enfin dit qu’il était fier de moi et qu’il m’aimait. Je suis heureux maintenant. Totalement.” ''Ma propre mort aurait été préférable à la découverte de mon homosexualité''

Le champion de France de Fédérale 1 2019 a été titulaire lors des trois derniers matchs de son équipe, avec deux victoires importantes face au RC Vannes et au SU Agen. Coupable d’un carton jaune lors de la lourde défaite face à Aurillac ce vendredi 26 novembre, il n’est pas re-rentré en jeu au terme de sa sanction.