VIDÉO. Vainqueur du pays de Galles, les Fidji soulèvent Cardiff pour écrire l’histoire

Les Fidji ont réussi à s’adjuger le choc face au pays de Galles dans un match plaisant offensivement, mais constellé de fautes et gêné par l’indiscipline.

Après une déculottée face à l’Écosse, les Fidji voulaient profiter du retour de leurs cadres pour faire leur loi au pays de Galles. Face à eux, le XV du poireau voyait ce match comme une occasion de se relancer. Finalement, ce sont les Fidjiens qui ont eu le dernier mot ce dimanche 10 novembre, au Principality Stadium.

Dès le début de la rencontre, le pays de Galles a souhaité mettre du rythme. Blair Murray a transformé les ambitions offensives des siens dès la 7ᵉ minute de jeu, en inscrivant le premier essai de sa carrière internationale. Les Gallois ont marqué une deuxième fois par le biais d’un essai de pénalité.

Ensuite, les fautes et les cartons se sont enchaînés. Le Gallois Tommy Reffell (déblayage à la tête) et le Fidjien Elia Canakaivata (faute cynique) ont déjà eu l’occasion de passer 10 minutes hors du terrain à la demi-heure de jeu. De plus, Semi Radradra (plaquage haut) a écopé d’un carton rouge, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique jusqu’à la mi-temps.

Pour empêcher les locaux de prendre le large, Caleb Muntz a pris ses responsabilités. L’ouvreur captait la gonfle pour s’enfuir avec, à la 23ᵉ minute de jeu. Slalomant dans la défense galloise, il a inscrit son premier essai pour les Fidji. Cette action a permis de voir les deux formations retourner aux vestiaires avec seulement 4 points d’écarts (14-10).

De nouveau sur la pelouse, l’indiscipline était encore le thermomètre de la rencontre. Ainsi, l’ouvreur fidjien Caleb Muntz a enquillé deux pénalités consécutives pour mettre les Mélanésiens devant. Revenus à 15 joueurs, les Fidjiens ont dominé les impacts au début du second acte enchaînant charges dévastatrices et plaquages offensifs. À l’heure de jeu, Josua Tuisova a profité d’un beau mouvement collectif fidjien pour inscrire un essai tout en puissance.

Pour relancer le suspens, Ellis Bevan a inscrit le troisième essai gallois (67ᵉ), mais les visiteurs conservaient l’avantage. Après un raffut monumental de Josua Tuisova et un essai refusé pour les Fidjiens, Caleb Muntz a encore rajouté quelques points en faveur des siens avec une pénalité (75ᵉ). Une avance d’une courte tête, mais qui a suffi pour arracher la victoire en faveur des Fidji (19-24).

C’est une victoire historique pour les Fidji qui n'avaient encore jamais gagné sur le sol gallois dans leur histoire. Auparavant, ils n’avaient décroché qu’une seule victoire face aux XV du Poireau, c’était à l’automne 2007 du côté de Nantes lors de la Coupe du monde. Pour le pays de Galles, la défaite est lourde de sens, puisqu’il s’agit du 10ᵉ revers consécutif de la sélection, égalant le record de la plus mauvaise série de son histoire.

