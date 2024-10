RUGBY. Ce vrai-faux carton rouge de 20 minutes va vous faire des nœuds au cerveau

Quelques nouvelles règles feront leur apparition durant la fenêtre internationale de novembre, de quoi troubler certains observateurs.

Attention, nouvelle règle ! Pour l’Autumn Nations Series 2024, quelques lignes de règlement inédites font leur apparition. Parmi elles, on retrouve le fameux carton rouge de 20 minutes, mais sous une forme spéciale. Face aux nombreux détracteurs de cette spécificité, une version alternative de cette sanction sera mise en place en Europe durant le mois de novembre.

En clair, les arbitres conserveront la possibilité d'attribuer un carton rouge permanent pour “les fautes commises de manière délibérée et dangereuse.” Cependant, ils bénéficieront également de “la possibilité d'attribuer un carton rouge de 20 minutes pour les fautes techniques”, annonce Six Nations Rugby dans un communiqué.

Ainsi, ces “fautes techniques” désignent des actes de jeu “déloyaux qui ne sont ni délibérés, ni intentionnels.” En parallèle, les Six Nations Rugby affirment “que les joueurs ayant commis des fautes délibérées et dangereuses recevront la sanction complète et le processus disciplinaire qui s'ensuit, l'équipe étant réduite à 14 hommes pour le reste du match.”

Très floue et fortement soumise à l’interprétation, cette nouvelle directive sera essayée sur les terrains du Vieux continent le mois prochain. Néanmoins, il n’est pas sûr qu’il aide le grand public à mieux comprendre les règles qui régissent le ballon ovale.

Pour aider le public à mieux cerner l’interprétation de l’officiel de match, de nouvelles dispositions sont aussi introduites. L’arbitre de la rencontre aura la possibilité de se faire entendre via son micro, sur les canaux de diffusions TV et dans le stade. Cependant, rien n’est indiqué au sujet de la langue utilisée pour s’adresser au public.

En perspective, ce vrai-faux carton rouge de 20 minutes est une manière d’introduire le concept dans les joutes internationales. Toutefois, de nombreux acteurs du rugby à XV ne sont pas convaincus par cette nouvelle mesure, estimant qu’elle dénature l’intérêt même de la sanction.

En France notamment, la Ligue Nationale de Rugby, la Fédération Française de Rugby et le syndicat des joueurs Provale se sont publiquement montrés hostiles à cette mesure. Désormais, reste à voir si les esprits resteront fermes sur cette position ou si elle est amenée à changer.

