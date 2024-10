RUGBY. La fin des cartons rouges définitifs, c'est pour très bientôt !

Le rugby s’apprête à changer avec le carton rouge de 20 minutes. Une décision de World Rugby qui permet de remplacer un joueur exclu après 20 minutes. Réforme salutaire ou polémique ?

Après des mois de tests et de débats, le conseil exécutif de World Rugby a donné son feu vert à la règle du carton rouge de 20 minutes. Si elle suscite encore de vives critiques, cette nouvelle réglementation pourrait bien changer le visage du rugby.

En effet, cette modification permettrait à une équipe de remplacer un joueur exclu après une période de 20 minutes, évitant ainsi de finir le match en infériorité numérique permanente.

Cette mesure s'accompagne d'une évolution du protocole de l'Officiel de match vidéo (TMO). Dorénavant, les officiels auront plus de facilité à repérer les infractions en fin de match et à statuer rapidement. En adoptant cette simplification, World Rugby espère améliorer la fluidité du jeu et répondre aux attentes des spectateurs, tout en conservant la compétitivité de la discipline.

Une expérimentation mondiale est recommandée pour les modifications aux règles suivantes : Réduction du temps accordé pour marquer une transformation : maximum de 60 secondes pour tenter de marquer une transformation, s'alignant sur le temps autorisé pour les coups de pied de pénalité et accélérant le rythme du jeu.

Maximum de 30 secondes pour les mêlées et les alignements : les mêlées et les alignements doivent être prêts dans les 30 secondes, sous la direction de l'arbitre.

Arrêt de volée à l'intérieur de la ligne des 22 mètres : les équipes peuvent désormais pratiquer un arrêt de volée à l'intérieur de la ligne des 22 mètres à partir d'un renvoi, ce qui favorise des coups d'envoi plus ouverts.

Mauls à arrêt unique : le ballon doit être joué après un arrêt dans un maul, ce qui améliore la fluidité du jeu.

Poursuite du jeu lors d'un alignement non contesté : le jeu se poursuivra même après un lancer en touche pas droit lors d'un alignement irréprochable, ce qui réduira les interruptions inutiles.

Protection du demi de mêlée : la protection accrue du demi de mêlée lors des mêlées, des rucks et des mauls favorise un jeu courant fluide.

Les expérimentations ont débuté l’année dernière dans plusieurs compétitions, et les premiers retours sont encourageants. Selon Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, ces ajustements visent à rendre le rugby « aussi agréable que possible pour le public », sans altérer les valeurs fondamentales de ce sport. Les instances semblent donc convaincues du potentiel de cette réforme pour moderniser le jeu.

Avant d’être adoptée définitivement, cette nouvelle règle sera soumise aux fédérations et aux régions lors de la réunion du Conseil de World Rugby, prévue le 14 novembre. En attendant, les avis des fédérations et des principales parties prenantes seront récoltés pour finaliser les modalités de mise en œuvre.

Bien que l'idée d'un carton rouge allégé divise encore les supporters et les anciens joueurs, nombreux sont ceux qui saluent une règle qui pourrait permettre un meilleur équilibre sur le terrain. En cas d’approbation définitive, ce carton rouge allégé pourrait être intégré dans les compétitions nationales et internationales, comme le Tournoi des 6 Nations.

En somme, World Rugby poursuit sa quête d’évolution. Cette réforme pourrait bien être la première d’une série de changements visant à faire évoluer le rugby vers un jeu plus dynamique et plus respectueux des attentes des fans.