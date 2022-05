VIDÉO. Un maul de 20 mètres pour l’essai : L’UBB fait la plus belle cocotte de la saison

Ce samedi 21 mai, l’UBB marque le LOU au fer rouge avec un splendide maul qui a fini en Terre promise. Les coéquipiers d'un Jalibert en forme l'emporte 42 à 10.

Comme à l’habitude, on ne comprend pas vraiment ce qui s’y passe et on ne veut pas vraiment savoir. Si le prix du maul de l’année était remis lors des fameuses Nuits du Rugby, nul doute que celle conduite par Clément Maynadier aurait eu son mot à dire. Réalisée à la 62ᵉ minute de jeu face au LOU, la cocotte bordelaise est partie des 22 mètres. Pourtant, connu pour sa puissance, le pack lyonnais n’aura rien pu faire face à ce monstre de chair et de sueur qui a tout grignoter sur son passage. Visiblement à l’aise dans l’exercice, le pack de l’UBB a récidivé en fin de match avec un nouveau porté de “Big Ben” Tameifuna. Selon des propos rapportés par L’Équipe, le deuxième ligne de l’UBB Jandre Marais déclare ceci : “Notre conquête a été très performante. On a bien avancé, c'était plus facile d'avancer. L'équipe a pris confiance après l'essai de Matthieu (Jalibert). C'est de bon augure pour la suite, car on a beaucoup marqué. On a senti le soutien des supporters juste avant le coup d'envoi.” Top 14. Jalibert de retour, le réveil bordelais, la correction, UBB/Lyon vu par Twitter

Vaincu et offrant un bonus offensif à des Bordelais joueur, les Lyonnais se préparent bien mal pour leur fin de saison. À l’aube d’une première finale européenne, ils se trouent sur les bords de l’Atlantique. De la même manière, cette défaite ne leur facilité pas la tâche pour une éventuelle qualification en phase finale. Devancé par Toulon, ils quittent le Top 6 et pointent à 3 unités des premiers qualifiés.