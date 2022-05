Top 14. Jalibert de retour, le réveil bordelais, la correction, UBB/Lyon vu par Twitter

Sur une action a 5 temps de jeu a 5m de l'en but, une passe dans les chaussettes presque en avant et un en avant. Sans compter la penaltouche aux 5m perdu. Ça fait beaucoup de munitions gâchées pour l'UBB #UBBLOU

Le match des 2 "oui mais non ".Des ambitions affichées et assumées, mais des effectifs moyen et des projets qui stagnent . Et aujourd'hui le match est d une nullité technique sans pareille.

Bref je vais tondre.

Bon match.

