VIDEO. Top 14. Urdapilleta distribue les caviars au pied et Castres se donne de l'air face au LOU

Ce samedi, Castres a remporté une victoire ô combien importante dans la course au maintien. Le CO joue en effet sa place en Top 14 et son président n'a pas caché que l'institution tarnaise était en danger. Face à une formation lyonnaise qui avait déjà remporté quatre matchs en déplacement, les Castrais savaient qu'ils devaient faire un match sérieux pour éviter une nouvelle déconvenue. Et ça a plutôt bien commencé avec un essai dès l'entame de Julien Dumora magnifiquement servi par une passe au pied de Benjamin Urdapilleta. Une fois de plus, l'Argentin a été décisif dans cette partie à enjeux. Auteur de cinq pénalités, l'ouvreur a permis à son équipe de mener 16 à 10 à la pause. C'est aussi lui qui a permis à son équipe de marquer un second essai à la 49e par l'intermédiaire de Tyler Ardron. Et comme souvent, c'est avec son pied que le Puma a fait la différence.



Mais résumer le succès tarnais à Urdapilleta serait réducteur. Les joueurs de Davidson ont su faire front lorsque le percutant Tuisova a marqué en force et que Staniforth a rejoint le banc pour 10 minutes. En infériorité numérique, les Tarnais n'ont encaissé aucun point. Ils doivent cependant remercier leur buteur argentin. Sans ses deux pénalités en fin de partie (72e, 74e), l'essai de Feao Fotuaika à la 79e aurait permis au LOU de s'imposer 22 à 21. Au lieu de ça, le CO l'a emporté 27 à 22. Au classement, Castres compte désormais trois petites longueurs d'avance sur Pau, dominé par le Stade Rochelais.