VIDEO. Top 14. Trop collectif Dany Priso annihile une sublime action de 90m sur la ligne

Le Stade Rochelais a manqué une superbe occasion de marquer au retour des vestiaires après une action de 90m initité par Dulin. Prios n'avait qu'à aplatir.

Priso vient de tuer une action de 70m avec 6 millions de passes à 8cm de la ligne... J'ai envie de pleurer pour lui. pic.twitter.com/lVdZHWgTIP — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) October 9, 2021

Ce samedi, le Stade Rochelais était opposé à Castres à Marcel Deflandre. Pour ce 58e match à guichets fermés, les Maritimes ont pris les commandes de la partie grâce au pied de Pierre Popelin et à un essai de Pierre Bourgarit en fin de première période. Dès la reprise, ils ont cependant manqué l'occasion d'inscrire un nouvel essai par Dany Priso alors que le Tricolore n'avait plus qu'à aplatir. Tout est parti d'une relance de Dulin à cinq mètres de sa ligne. Après plusieurs temps de jeu des avants plein axe, les 3/4 ont pris le relais en bord de touche après une série de passes dans un timing parfait. Un bon travail de Leyds a permis à Priso de trouver Alldritt, lequel lui a remis. Il ne restait que quelques mètres à parcourir pour le pilier. Mais ce dernier a été mis au sol par deux défenseurs. Il a alors tenté de servir son demi de mêlée mais c'est un Castrais qui a hérité du cuir. Trop altruiste, et non tenu, il aurait simplement pu se retourner pour marquer.