VIDEO. Top 14. Trop altruiste, Damian Penaud a bien failli nous offrir le raté de l'année

L'ailier du XV de France Damian Penaud a voulu offrir l'essai à Raka mais le Tricolore n'a pas voulu du ballon dans l'en-but. Ce qui aurait pu mal se terminer.

Le réveil clermontois, Penaud le gamin, Parra, ASM/Pau a fait souffler le chaud et le froid sur les réseaux sociauxFantomatiques en première période face à Pau, les Clermontois ont accéléré lors du second acte pour s'offrir un succès bonifié. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais après leurs quarante premières minutes, on peut facilement imaginer le discours qui a été tenu aux citrons. Les Auvergnats sont revenus avec des intentions bien différentes sur la pelouse. Les Palois n'ont plus vu le cuir et les locaux ont enchaîné les essais sous l'impulsion de joueurs comme Raka ou encore Penaud. Les deux Tricolores ont dynamité la défense paloise. Le premier s'offrant un doublé au passage. Le second y allant aussi de son essai en deuxième période. L'ailier a d'ailleurs voulu servir son coéquipier dans l'en-but mais ce dernier n'a pas voulu du cuir. Il s'en ait fallu de peu que le ballon ne termine au sol pour ce qui aurait été un raté légendaire.