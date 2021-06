VIDEO. Top 14. Serin et Babillot échangent des mots d'amour : ''qu'est-ce que t'as dans les c***''

Top 14. ''T'es pas arbitre, dégage l'inventeur du Captain Challenge!'', quand Poirot replace Serin [VIDÉO]Baptiste Serin est en train de se faire des amis en Top 14. Après avoir été recadré par son ancien coéquipier à l'UBB Jefferson Poirot, le demi de mêlée de Toulon a eu une discussion cordiale avec le capitaine de Castres Mathieu Babillot. À croire que le numéro 9 tricolore chercher à détrôner Rory Kockott dans le rôle du demi de mêlée le plus casse-bonbon du championnat. Ce samedi lors du choc entre le CO et le RCT comptant pour la 26e journée, Serin, sourire aux lèvres, n'a pu s'empêcher d'envoyer une pique à un coéquipier de Babillot après un accrochage à la 36e. Ce qui n'a pas plu à ce dernier. La réponse a été immédiate et cinglante. Et l'officiel a dû reprendre les deux hommes pour qu'ils arrêtent de remettre de l'huile sur le feu sous peine d'être sanctionné.

- C'est 1 toulonnais lui, il s'est poussé les c*** en 2 mois

- J'ai pas besoin de vos commentaires

- Et toi t'es bordelais, qu'est ce que t'as dans les c***



- Héhé, vous allez arrêter ou je vous mets dehors et je prends 2 nouveaux capitaines. Vous êtes la pour calmer vos joueurs pic.twitter.com/WLwSQn0pFm