Top 14. ''T'es pas arbitre, dégage l'inventeur du Captain Challenge!'', quand Poirot replace Serin [VIDÉO]

La tension était palpable sur la rencontre Toulon vs Bordeaux-Bègles. Les deux capitaines se sont d'ailleurs parler dans le bec.

Le Top 14 nous a fourni une belle journée avec de belles affiches, comme on les aime. Toulon recevait Bordeaux-Bègles dans un match important pour la qualification : le 6e recevait le 4e. Cette rencontre avait un arrière-goût de ces duels historiques entre la Rade et les Béglais. D'entrée, la tension est palpable et les deux capitaines ne font pas exception à l'ambiance générale. Lors d'un rappel de monsieur Gauzère, Baptiste Serin prêche pour sa paroisse, mais ça ne plaît pas à son ami Jefferson Poirot. Ce dernier n'hésite pas à lui rappeler qu'il n'est pas arbitre. Mais ce n'est pas tout, Poirot le chambre sur sa sortie il y a quelques jours en match, où le demi de mêlée toulonnais avait demandé à l'arbitre de vérifier une action. Les internautes l'avaient notifié en se demandant si le joueur était dans son bon droit.

Finalement, Toulon s'est imposé dans un match important et le plus important reste la qualification. Gervais Cordin et Louis Carbonel ont fait du mal à la défense adverse. Sous un Gabin Villière hargneux, les Toulonnais obtiennent de nombreuses pénalités que le jeune Carbonel assume comme un grand. Score final 25 à 19.