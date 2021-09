VIDEO. Top 14. Ryno Pieterse (Castres) pète une durite et désintègre Maxime Lucu (UBB)

Ryno Pieterse a été exclu pour un plaquage dangereux lors du match de Top 14 entre le Castres olympique et l'UBB ce samedi.

Dans un match très engagé entre le CO et l'UBB, le deuxième ligne Ryno Pieterse a été définitivement exclu pour un plaquage dangereux sur Maxime Lucu. Ce dernier a été contraint de quitter la pelouse sur commotion. Au moment de dégager le ballon au pied, le demi de mêlée a été violemment percuté par le deuxième ligne. Arrivé lancé, le Sud-africain a découpé le Bordelais alors que ce dernier était dans les airs. Un plaquage en retard et dangereux compte tenu de sa violence et de la différence de gabarit entre les deux joueurs. L'officiel du match a directement sorti le carton rouge alors que les esprits s'échauffaient suite à ce geste. Plus de peur que mal heureusement pour le Bordelais, aperçu par la suite sur le bord du terrain. Pieterse risque pour sa part une lourde sanction. Il est suspendu dans l'attente de son passage devant la commission de discipline.