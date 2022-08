VIDEO. TOP 14. Réveil à 4h pour une préparation très musclée avec le Raid de Bordeaux pour l'UBB

Lors de sa préparation estivale, l'UBB a eu droit à une séance musclée avec le raid de Bordeaux. Les joueurs ont été réveillés à 4h avant d'aller sur la plage.

RUGBY. Top 14. Faut-il réussir son début de saison pour être champion de France ?La reprise pour l'UBB, c'est le 4 septembre avec la venue de Toulouse. Un choc au programme pour cette première journée de Top 14. On le sait, réussir son entame de championnat est primordial pour une équipe qui vise le Top 6 et surtout le titre. Le champion de France a remporté au moins trois matchs depuis 2010. Pas question donc pour les Girondins de perdre, surtout à la maison. Ils n'ont donc pas lésiné sur la préparation physique. Le 30 juillet dernier, les hommes d'Urios ont eu droit à un programme musclé concocté par le Raid de Bordeaux. Après un réveil à 4h du matin, ils sont allés sur la plage de Lège-Cap-Ferret pour exécuter plusieurs épreuves dont du tirage de voiture à la corde et d'autres activités dans l'eau. De quoi renforcer la cohésion au sein du groupe mais aussi pousser les joueurs dans leurs retranchements. On verra si ça porte ses fruits contre le Stade Toulousain.