RUGBY. Top 14. Faut-il réussir son début de saison pour être champion de France ?

C'est bientôt la reprise en Top 14. Tous les clubs sont au taquet pour démarrer l'exercice 2022/2023 de la meilleure manière. Mais cela garantit-il d'aller au bout ?

La reprise du Top 14, c'est le 3 septembre avec de belles affiches au programme comme La Rochelle vs Montpellier, UBB vs Toulouse ou encore Racing 92 vs Castres. Après plusieurs semaines de préparation, les joueurs ont hâte de retrouver le terrain en conditions réelles. Pour les équipes qui joueront devant leur public, il est important de ne pas rater cette première à domicile sous peine de griller un joker. Pour les autres, un coup à l'extérieur, surtout en début d'exercice, ce n'est que du bonus. Ces points glanés en déplacement pourraient peser en fin de saison. Le championnat est toujours plus disputé. Aussi est-il important de ne pas laisser des points en route dès l'entame. RUGBY. Combien coûte un abonnement dans un club de Top 14 en 2022/2023 ?Depuis la saison 2009-2010, rares sont les futurs champions de France qui ont manqué leur début de saison. L'an passé, Montpellier n'avait gagné que deux rencontres. Le MHR avait concédé deux défaites dont une à la maison contre Toulouse. Néanmoins, les Héraultais avaient empoché le bonus défensif à chaque fois. La condition essentielle lorsqu'on abandonne la victoire à l'adversaire. Dans le cas de Montpellier, on peut parler de début de saison mitigé, mais pas raté contrairement à Castres. Lors de son succès en 2018, les Castrais n'avaient remporté qu'un seul de leurs cinq premiers matchs contre l'UBB, 33 à 19 à la maison. Après cinq journées, ils pointaient à la 10e place et ne comptaient que 7 points, grâce au précieux bonus défensif.

Montpellier : 2 victoires, 1 nul, 2 défaites

Toulouse : 4 victoires, 1 défaites

Toulouse : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite

Castres : 1 victoire, 4 défaites

Clermont : 3 victoires, 2 nuls

Racing 92 : 4 victoires, 1 défaite

Paris : 4 victoires, 1 défaite

Toulon : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite

Castres : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite

Toulouse : 4 victoires, 1 défaite

Toulouse : 3 victoires, 2 défaites

Clermont : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite

Ce qu'on remarque, c'est que Montpellier et Castres sont les deux seules formations depuis la saison 2009-2010 à ne pas avoir remporté au moins trois matchs. Ce qui semble être un minimum si on veut être champion de France en fin de saison. Quatre équipes ont fait mieux avec quatre succès, le Racing 92, Paris et Toulouse par deux fois. Autre point, aucun futur champion n'a réussi à faire un carton plein. Le dernier en date ? Le Stade Français lors de la saison 2006-2007. Cette saison-là, les Parisiens avaient même remporté neuf matchs de rang ! Ils avaient alors glané 40 points, soit 15 de plus que leur dauphin Clermont. Plus récemment, en 2019-2020, le LOU s'en est approché avec 7 succès de suite. Mais la saison n'a pas pu aller jusqu'au bout en raison de la Covid.