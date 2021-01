VIDEO. Top 14. Nathanaël Hulleu (UBB) résiste au découpage de Raka pour la victoire !

La rencontre entre Clermont et l'UBB s'est achevée de manière spectaculaire après plus de 8e minutes dans le temps additionnel. Nathanaël Hulleu a a été décisif.

Clermont et l'UBB s'étaient quittés sur un score de partié il y a deux semaines en match en retard de la 4e journée de Top 14. Ce samedi, on a cru à un remake mais Nathanaël Hulleu en a décidé autrement en marquant l'essai de la victoire à la 88e ! Et ce, malgré un retour illégal de l'ailier du XV de France Raka, sanctionné d'un carton jaune. Clermont pensait avoir sécurisé la victoire après un essai de Lee et plusieurs coups de pied de Lopez mais les Bordelais ont continué d'attaquer. Et ce, alors qu'ils avaient vu les locaux revenir au score après une entame totalement à l'avantage des visiteurs. On a notamment vu un superbe essai de Barraque après une course de Yato.

Dans une partie marquée par l'indiscipline, Lucu a parfaitement pris la suite de Botica, peu en réussite face aux perches, et permis aux siens de maintenir le suspense. Les deux formations se sont rendu coup pour coup dans le second acte, Lucu et Lopez enchaînant les coups de pied tandis que Jean-Baptiste Dubié terminait en Terre promise après une action débutée dans le camp bordelais. C'est bien après la sirène que Nathanaël Hulleu a eu une première chance de sceller la rencontre. Mais son essai spectaculaire a été refusé pour un passage en touche de Lam. Ce n'était que partie remise pour l'ancien joueur de Grenoble.