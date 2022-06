VIDEO. Top 14. Le sauvetage magistral de Vincent Clerc face à Castres en demie

Il y a dix ans, Toulouse et Castres s'affrontaient en demi-finale du Top 14. Un match sans essai au Stadium marqué par ce sublime retour de Vincent Clerc.

Max Evans se demande encore comment il n'a pas réussi à marquer cet essai face à Toulouse en demi-finale du Top 14. Nous sommes en 2012 et contrairement à cette année, c'est Castres qui a dû passer par les barrages pour rejoindre le Stade. Une victoire sur Montpellier, et les Tarnais retrouvent les Toulousains au Stadium de Toulouse. Les futurs champions de France jouent à la maison devant leur public. Une rencontre que les locaux se doivent de gagner. Mais les Castrais ont bien l'intention de leur gâcher la fête et surtout de les bousculer.



Les Toulousains n'auront pas eu la vie facile dans cette rencontre. Fritz et Matanavou ont écopé d'un carton jaune chacun, mais grâce à leur très bonne défense, les hommes de Guy Novès n'ont pas encaissé d'essais. Il s'en est pourtant fallu de peu sur cette sublime action du CO à la 36e. Tout est parti d'un coup de pied par-dessous mal négocié de Poitrenaud. La contre-attaque a été fulgurante et c'est Max Evans qui s'est chargé de la mener. En cannes, le centre a donné le tournis à la défense, prenant à défaut plusieurs Toulousains, avant de filer vers la Terre promise. L'essai semblait imparable. Mais c'était sans compter sur un retour magistral de Vincent Clerc. Le Tricolore réussissant à retourner l'Écossais pour sauver la patrie toulousaine.



Un essai qui aurait pu changer la donne dans cette rencontre principalement marquée par des coups de pied. Aux sept pénalités de McAlister et Beauxis, les Castrais ont répondu par tirs au but de Bernard et Teulet. On a également vu deux drops, un de chaque côté, à deux minutes d'intervalle. S'il n'y a finalement pas eu d'essais dans cette partie, son intensité et sa physionomie font qu'elle a marqué les esprits. Il faut préciser que c'est la dernière fois que Toulouse et Castres ont croisé le fer en demi-finale.