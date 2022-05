VIDÉO. Top 14. Le match Brive - Toulouse pourrait être rejoué selon Rugbyrama !

Dans un papier paru ce dimanche matin sur le média Rugbyrama, nos confrères évoquent un potentiel match à rejouer.

C’était une image atypique. En fin de match, les Toulousains ont joué à 15 contre 15 ce samedi 21 mai sur la pelouse de Brive. Problème ? Les rouge et noir avaient écopé d’un carton rouge en début de match, ils devaient donc terminer la rencontre à 14. À la 72ᵉ minute, Romain Ntamack était donc présent sur le pré alors qu’il devait être sorti. Une erreur assez inhabituelle et qui a pu exister le temps d’une petite quinzaine de secondes. Durant ce court instant, Romain Ntamack n’agit pas directement sur le jeu. Cependant, il est évident que sa présence densifie la présence toulousaine sur l’action de jeu. Visible sur un renvoi, il n’y a aucun doute que cette séquence sera analysée par beaucoup. Dans un premier temps pour des Brivistes, qui pourrait porter réclamation, et ensuite par la LNR. D’autant plus que l’intérêt du match était primordial pour le classement de Top 14. En cas de victoire, Brive scellait son maintien et en gagnant, le Stade Toulousain conforte ses ambitions de phases finales. RUGBY. TOP 14. Et si Toulouse n'avait besoin que d'un point à Brive pour se qualifier ?

Les acteurs principaux de la rencontre évoquent cet évènement avec incertitude, à l’image de Jeremy Davidson selon des propos rapportés par Rugbyrama : “Il faut voir ce qu'on va faire avec le club, je ne suis pas encore au courant de la décision que nous allons prendre. Les arbitres sont déjà partis, donc à voir…” Dans son papier, le média rugby évoque également un cas similaire où le match avait dû être rejoué ! C’était une rencontre de Nationale où 16 joueurs avaient évolué pour une équipe durant 30 secondes. VIDEO. Toulouse. Un avant prêt à jouer à l'aile pour dépanner en ces temps compliqués !

Dans l’émission post-match du Canal Rugby Club, le journaliste Guilhem Garrigues rappelle également que cela avait eu lieu lors de la phase finale de 1993. Rebelote, Castres et Narbonne avaient également dû rejouer le match. Suite à ce renvoi en “avantage” numérique, Toulouse a récupéré une pénalité ce samedi 21 mai. Le score était alors de 3 à 23 pour les hommes d’Ugo Mola.

Scène très étrange à Brive avec Toulouse qui a joué pendant 14 secondes avec un joueur de trop 🤔#CABST pic.twitter.com/s2nTu1iyxg — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) May 21, 2022

Mise à jour : Selon La Montagne, le CA Brive aurait porté réclamation auprès de la Ligue Nationale de Rugby.