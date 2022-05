VIDEO. Toulouse. Un avant prêt à jouer à l'aile pour dépanner en ces temps compliqués !

Ce vendredi 20 mai en conférence de presse, le pilier toulousain David Ainu'u a évoqué sa polyvalence en première ligne et au-delà.

Chose aussi rare que précieuse à son poste, le jeune pilier du Stade ToulousainDavid Ainu'u est polyvalent ! Il peut jouer aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit de la mêlée. Ainsi, l'international américain de 22 ans fait office de solution idéale aux éventuels casse-tête d'Ugo Mola et son staff en première ligne. Questionné en conférence de presse sur sa préférence entre le numéro 1 ou le numéro 3, il répond : "Comme je le dis tout le temps, que je joue à gauche ou à droite, je m'en fiche. C'est une chose que je peux apporter à l'équipe et si demain on me demande de jouer ailier, je le ferai." Sur le ton de la plaisanterie, il surenchérit : "Je mettrai une vidéo des Highlights (NDLR : moments forts) de Matthis Lebel." Évidemment, on se doute que le jeune avant se propose à l'aile de la même manière que ton pote demande si quelqu'un veut la dernière part de pizza, avec juste des cad deb en plus. Équipe de France. Sekou Macalou à l'aile, véritable option ou fantaisie totale ?Après avoir parlé de sa position avec humour, il complète son discours. Dans ses paroles, le joueur montre la qualité de son état d'esprit et indique faire ce qu'il faudra pour le groupe. Il déclare : "Honnêtement, ce n'est pas un problème si chaque semaine on me demande de changer de côté. Si je joue, c'est pour l'équipe." En tout cas, si l'on n'est pas sûr qu'Ugo Mola prenne note des prétentions de trois-quarts de son pilier, il peut au moins se rassurer de son envie pour la fin de saison. Pour les 27e et 28e journées de Top 14, le Stade Toulousain devra gagner le plus de points possibles face à Brive et Biarritz. Le but ? Obtenir la meilleure place possible dans la course aux phases finales.