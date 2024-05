VIDEO. Top 14. Jalibert s'excuse, mais relativise : ''je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison et on n'en fait pas des caisses''

Après le chambrage polémique de Grégory Alldritt, Matthieu Jalibert s'explique. L'ouvreur bordelais exprime ses regrets et souligne l'importance de garder son calme.

Le week-end dernier, l'Union Bordeaux-Bègles a marqué les esprits avec une victoire éclatante (34-14) face à La Rochelle en Top 14. Toutefois, c'est un autre geste qui a capté l'attention : le chambrage de Matthieu Jalibert envers son coéquipier en sélection, Grégory Alldritt.

VIDÉO. Jalibert chambre Alldritt et La Rochelle sombre à Bordeaux, sale soirée pour les Maritimes en Top 14Lors de ce match intense, Jalibert a été filmé posant sa main sur la nuque d'Alldritt après un essai de l'UBB, un geste perçu comme un chambrage déplacé. Conscient de la portée de son action, le Bordelais a immédiatement présenté ses excuses à Alldritt après la rencontre.

Ce mercredi, l'ouvreur était l'invité du Super Moscato Show sur RMC. Il est revenu sur cet incident avec des excuses sincères. "Je regrette un peu mon geste sur Greg, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui ne mérite pas ça. Mais parfois, dans le sport, il y a un peu de tension, d'euphorie, et je me suis laissé emporter par mes émotions. Je me suis excusé auprès de lui, je lui ai envoyé un texto après le match."

Des mots qui témoignent de la maturité et de la volonté de Jalibert de tirer les leçons de cet incident. "C'est quelque chose à ne pas faire," a admis Jalibert. Malgré cet épisode, Jalibert a tenu à rassurer sur la relation avec Alldritt, affirmant que tout est rentré dans l'ordre.

"Il est aussi très intelligent pour comprendre que j'avais dépassé un peu les bornes. Je ne pense pas qu'il m'en veuille," a-t-il ajouté. Jalibert a également relativisé l'importance de ce geste, le qualifiant de "stupide" mais "léger", rappelant que des tapes sur la tête sont courantes dans le rugby.

Moi je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison et on n'en fait pas des caisses.

La victoire contre La Rochelle a permis à l'UBB de conforter sa troisième place au classement, se rapprochant ainsi du podium à trois semaines de la fin de la saison régulière. Les Bordelais espèrent enfin décrocher leur premier titre de champion de France, après plusieurs échecs en demi-finales ces dernières années.

🏉 On est en direct de Bordeaux, avec des membres de l'UBB. Mathieu Jalibert revient sur le petit chambrage qu'il a mis à Greg Alldritt : "Je regrette un peu mon geste. Je me suis laissé emporter par mes émotions. C'est un geste qu'il ne faut pas reproduire." #RMCLive pic.twitter.com/0u7VO1oL7d — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 15, 2024

L'UBB, menée par un Jalibert toujours aussi déterminé, continue de regarder vers le haut cette saison. Les supporters espèrent que cet épisode sera vite oublié et que l'équipe pourra se concentrer pleinement sur l'objectif ultime : le Brennus. Avant cela, c'est une rencontre relevée face aux Parisiens qui attend les Bordelais dimanche soir.

