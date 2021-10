VIDEO. Top 14. Il tente l'entorse du crampon, mais l'officiel a vu clair dans son jeu

Lors de la rencontre entre le LOU et l’UBB, Vivien Devisme a tenté une magnifique filouterie, mais l’arbitre de la rencontre M. Praderie ne s’est pas laissé avoir.

On dit parfois à tort que les premières lignes ne sont pas ceux qui réfléchissent le plus sur le terrain. Mais ces derniers possèdent une feinte dont eux seuls peuvent exploiter. On ne parle pas là de la feinte de passe ni de la feinte de la moustache, mais bien évidement de la feinte de blessure. Cette dernière ne demandant pas un bagage technique dés plus élevés, mais plutôt un sens de l’acting des plus pointus. Elle intervient très souvent sur un arrêt de jeu, quand le cardio ne répond plus ou bien qu’un autre coéquipier se fait soigner. Elle se distingue très souvent par la pose d’un genou au sol. Petit moment de solitude pour Cane avec sa feinte qui n'a feinté personne... ou presque [VIDEO]Mais ce qu’il y a de plus beau dans ce magnifique coup de roublardise, c’est qu’il est autant utilisé en 4ᵉ série qu’en TOP 14. D’ailleurs certains premières ligne de fédérale auraient peut-être quelques conseils à donner à Vivien Devisme, le pilier gauche du LOU. En effet, alors que l’on était à peine à la 5ᵉ minute de jeu, ce dernier tente de réaliser ce bijou de feinte de blessure pour attendre un coéquipier qui se fait strapper. Malheureusement, Mr Praderie l’officiel de la partie, a vu très clair dans son jeu. C’est donc une feinte manquée pour le pilier lyonnais qui est invité à reprendre la partie. Comme quoi, les gestes techniques les plus simples ne sont pas les plus faciles à réaliser…