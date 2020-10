Petit moment de solitude pour Cane avec sa feinte qui n'a feinté personne... ou presque [VIDEO]

Le troisième ligne et capitaine de la Nouvelle-Zélande Sam Cane a bien failli connaître un grand moment de solitude face à l'Australie.

Ce samedi, les All Blacks ont donné une leçon de rugby sous la pluie aux Wallabies. Plus de quarante points passés à Sydney pour un match record entre ces deux nations. Malgré les conditions, les Néo-Zélandais ont pas hésité à proposer du jeu, alternant parfaitement le pied et la passe pour mettre à la mal la défense australienne. Ils ont joué de manière simple avec du jeu court sans pour autant abuser des ballons portés. Ce qui a donné une rencontre très agréable à regarder. Du moins, si vous n'étiez pas un supporter des Green and Gold. On vous dit pourquoi Sam Cane a tout pour devenir le « nouveau » Richie McCawDès l'entame, ils ont montré leurs intentions en allant chercher la touche dans les 22 mètres australiens et marqué leur premier essai. Durant cette séquence initiée par un très joli maul, on a vu le capitaine Sam Cane tenter d'embrouiller la défense en faisant mine de sortir le ballon pour son talonneur Dane Coles. La feinte était tellement réussie que ce dernier a dû rebrousser chemin pour venir pousser. Aux aguets, Hooper a lui aussi été pris dans la feinte… Mais ce sont bien les deux seuls a avoir marché. On ne sait pas si c'était une combinaison prévue par les All Blacks mais Cane a joué le coup à fond.