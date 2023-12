VIDEO. Top 14. Façon Penaud, Crossdale prend le périph' et dépose Bayonne pour un essai sensationnel !

Les joueurs de l'USAP ont largement dominé l'Aviron Bayonnais vendredi soir dans le cadre de la 10e journée de Top 14 pour s'offrir un succès bonifié (36-10).

Succès précieux pour l'USAP ce vendredi soir face à Bayonne. Les Catalans, qui restaient sur quatre revers de rang, toutes compétitions confondues, ont retrouvé le chemin de la victoire avec la manière aux dépens des Basques.

Ce premier match à domicile en Top 14 depuis le succès sur Montpellier lors de la 7e journée a rapidement tourné à l'avantage des locaux. Déchainés, ils ont frappé dès l'entame par Lam avant de doubler la mise par Allan avant le quart d'heure.

MAIS QUEL ESSAI !! 🔥



L' @usap_officiel débute sur les chapeaux de roue avec ce magnifique deuxième essai signé Allan !#USAPAB pic.twitter.com/E3fhJ3Fta7 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 22, 2023

Si Paulos a réduit l'écart à la 20e, les Catalans étaient visiblement dans un bon jour. Oviedo puis Mcintyre ont aussi franchi la ligne de craie des Bayonnais avant la mi-temps. Si bien qu'à la pause, la victoire semblait avoir déjà choisi son camp.

Et le second a confirmé cela avec deux nouvelles réalisations pour l'USAP. Mention spéciale pour celle de Veredamu après le superbe travail de Crossdale.

Déjà présent sur l'essai d'Allan, l'Anglais a contourné la défense façon Damian Penaud avant de servir l'ancien international à 7 à l'intérieur d'une sublime passe.

5️⃣ème essai pour l'@usap_officiel 🔥



Perpignan s'envole après l'exploit de Crossdale et la finition de Veredamu 🏉 #USAPAB pic.twitter.com/dlsqFLLjsJ — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 22, 2023

Taumoepeau terminera le boulot à la 67e pour une victoire 36 à 10, avec le bonus offensif ! Ce troisième succès de la saison pour l'USAP permet aux Catalans de revenir à une longueur de Lyon, battu par Bordeaux ce vendredi. RESUME VIDEO. Top 14. Sans Pitié ! L'UBB Déchaînée Face au LOU avec six essais à la clé !"On a été consistants de bout en bout, ce qu'on n’avait pas réussi à faire depuis longtemps", a commenté Franck Azéma via l'Indépendant après la rencontre. Une rencontre qui n'a pas été parfaite mais qui fait du bien au moral. Son homologue bayonnais était beaucoup moins enjoué à l'issue de la rencontre. Considérant que l'Aviron a été dominé dans tous les secteurs et même surclassé par les locaux.