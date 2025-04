VIDEO. TOP 14. Et si Castres transformait encore les Fan Days en cauchemar pour le Stade Toulousain ?

Le Castres Olympique a déjà battu Toulouse cette saison, mais leur exploit de 2018 reste gravé dans les mémoires. Retour sur ce succès avant le choc de ce samedi.

Retour sur l'exploit de 2018

Le 29 septembre 2018, le Castres Olympique créait la surprise en s’imposant 26 à 22 sur la pelouse du Stade Toulousain lors des Fan Days de la LNR. Et ce, alors qu'ils avaient reçu deux cartons jaunes. Sept ans plus tard, les Tarnais ont rendez-vous au Stadium, ce samedi 26 avril, pour l'ouverture de la 22e journée du Top 14, également marquée par les Fan Days. Et si l'histoire se répétait ?

En 2018, Castres, alors champion de France en titre, avait renversé Toulouse grâce à une seconde période remarquable. Menés 15-3 à la mi-temps puis 22 à 10 à l'heure de jeu, les Castrais avaient su inverser la tendance grâce à l'apport décisif de leur banc, notamment les entrées de Rory Kockott et Alex Tulou, auteur d'un doublé (54e, 64e). Benjamin Urdapilleta, précis au pied, avait inscrit un drop crucial à la 71e minute puis une pénalité à la 75e pour sceller la victoire.

Les clés du match de ce samedi

Pour cette rencontre, Toulouse devra composer avec plusieurs absences, notamment celle de Romain Ntamack. Thomas Ramos sera repositionné à l'ouverture, associé au jeune Simon Daroque à la mêlée. L'une des clés de la rencontre pourrait se tenir à ce poste où le Toulousain fera face à un Santiago Arata bien plus expérimenté et filou. Cette configuration inédite pourrait offrir des opportunités aux Castrais, qui ont déjà battu Toulouse cette saison, 28 à 23, lors de la 5e journée.

Côté castrais, on a aussi mixé expérience et jeunesse. Mais également envoyé des éléments expérimentés comme Babillot, Tichit, Delaporte, Palis ou encore Dumora, présent sur le banc. Les finisseurs auront sans doute un grand rôle à jouer dans cette partie comme en 2018. Et Toulouse semble mieux armé dans ce domaine. Avec une équipe toulousaine qui doit aussi économiser ses forces et une motivation décuplée, les Castrais espèrent reproduire l'exploit de 2018.

Une rivalité toujours aussi intense

La tension entre les deux clubs est palpable. Ugo Mola, manager du Stade Toulousain, a déclaré via Rugbyrama : "Non ce n’est pas un derby, c’est la 22e journée de Top 14. Comme on a eu droit à une belle déclaration de leur président nous concernant, on va se préparer, on les accueille bien, on les a mis au Stadium". Cette rivalité historique ajoute du piquant à une rencontre importante pour les deux équipes.

Le Stade Toulousain, vainqueur à Paris avec une équipe remaniée le week-end dernier, serait bien inspiré de s'imposer pour laisser Bordeaux et surtout Toulon à distance en vue de la qualification directe en demie. De son côté, le CO, 5e, doit prendre des points pour rester dans le Top 6 et ne plus sentir le souffle chaud de la concurrence dans sa nuque. La tâche ne sera pas facile pour les Tarnais, mais ils ont souvent posé des problèmes à leurs voisins par le passé.

On pense notamment à la courte victoire 22 à 18 du Stade en 2022. Le match s'annonce donc passionnant, avec une atmosphère électrique au Stadium. Les supporters des deux camps seront au rendez-vous pour encourager leurs équipes lors de ces Fan Days. Rendez-vous à 14h30 pour suivre cette rencontre qui pourrait bien réserver son lot de surprises.