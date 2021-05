VIDÉO. Top 14. En 2015, Toulon écrasait Clermont au Michelin pour une première historique

À l'aube de la rencontre entre Clermont et Toulon, nous avons choisi de vous faire revivre l'affrontement au Michelin en 2015. Une claque historique encaissée par l'ASM.

Ce samedi soir, Clermont accueille Toulon dans le cadre de la 24ème journée de Top 14. Une affiche alléchante, les deux équipes étant au coude à coude pour une qualification dans le top 6. Les hommes de Franck Azéma se placent en quatrième position, une longueur devant ceux de Patrice Collazo, cinquièmes. Mais surtout, ASM-RCT, c'est désormais devenu un classique de notre championnat. Notamment aux prémices des années 2010 et ce jusqu'à 2016 environ, lorsque les deux équipes trustaient les premières places de notre championnat mais également celles du Vieux continent. Tout fervent amateur de la balle ovale se souvient de ces deux finales de Coupe d'Europe, en 2013 puis 2015, à chaque fois remportées par les Rouges et Noirs ou de cette demi-finale mythique de 2010, à Saint-Étienne. Dans la dramaturgie la plus totale, les Auvergnats se hissaient en finale grâce à une cuillère désespérée de leur centre italien Gonzalo Canale sur un Gabriele Lovobalavu qui se voyait déjà plonger en Terre promise. Quelques jours après, Clermont remportait le premier bouclier de Brennus de son histoire. Comme quoi, le rugby tient à peu de chose. Alors à l'approche de ce Clermont-Toulon, nous avons choisi de vous refaire vivre l'un d'entre eux. L'affrontement de 2015. Pourquoi ? Car il s'agit de la dernière victoire varoise en terre auvergnate.

Clermont en pleine bourre, Toulon dans le doute

Nous sommes donc le 28 novembre 2015 pour le compte de la 9ème journée de championnat. Clermont est en pleine confiance. Invaincu dans son antre du Michelin depuis le début de saison (seul l'UBB a failli la faire vaciller) et leader du Top 14, l'ASM sort également d'une victoire en Coupe d'Europe contre les Ospreys (34-29). De son côté, Toulon semble marquer le coup en ce début d'exercice. Le RCT reste une équipe redoutable mais n'est pas la machine à gagner des précédentes saisons. Pour preuve, les hommes de Mourad Boudjellal ne pointe qu'à la septième place en ce début d'exercice. Pire ces derniers sortent notamment d'une défaite cuisante en Coupe d'Europe sur la pelouse des Wasps (32-6). Pas la meilleure façon de préparer un déplacement en Auvergne où Toulon ne s'est d'ailleurs jamais imposé de son histoire (25 d, 1n).

Marcel-Michelin a revêtu ses plus belles couleurs pour l'occasion. Dès la cinquième minute, Morgan Parra ouvre le score sur pénalité. On ne le sait pas alors, mais dès lors Clermont va subir la furia des visiteurs, entre un froid réalisme offensif combiné à une défense agressive et hermétique. Dès la 16ème minute, sur un jeu à trois le long de la ligne de touche entre Manoa, Bastareaud et Armitage, le RCT inscrivait son premier essai par l'intermédiaire de ce dernier, devenu depuis quelques années l'ennemi public numéro 1 en Auvergne. Une pénalité longue distance d'Armitage et une de Parra plus tard, et Toulon enfonçait le clou peu avant le retour aux vestiaires. Lancé le long de la ligne de touche par Eric Escande d'un petit par-dessus, Drew Mitchell retrouvait son demi-de-mêlée intérieur pour le deuxième essai varois de la partie, jetant au passage un froid glacial sur le Michelin pourtant réputé forteresse imprenable. 15 à 6 aux citrons en faveur des visiteurs.

En seconde période, le cavalier seul du RCT se poursuivait. Grâce à la botte de l'impeccable Escande et portés par leur chef d'orchestre Matt Giteau, les hommes de Bernard Laporte franchiront à deux autres reprises la ligne d'en-but locale. Déjà sur un essai de pénalité peu avant l'heure de jeu puis sur un chef-d'oeuvre en contre de Drew Mitchell qui éliminait de deux crochets intérieurs les derniers remparts clermontois à quelque secondes du trille final de Monsieur Raynal. 9-35 score final et Toulon décroche le bonus offensif. Le score est lourd pour Clermont, qui aura payé cher son indiscipline et son manque d'agressivité face à un RCT revigoré. En fin de saison, Clermont terminera d'ailleurs à la première place devant Toulon son dauphin, preuve de l'impressionnante régularité de ces équipes dans l'excellence. Les deux formations seront cependant battus par le même adversaire en phase finale, le Racing 92. Clermont en demi-finale en prolongation sur un essai assassin d'Imhoff et Toulon en finale alors que ces derniers avaient pourtant évolué la majeure partie de la rencontre à un de plus suite au carton rouge infligé à Maxime Machenaud. On a déjà hâte d'être à samedi.

Les Compos

Clermont 1 Chaume 2 Kayser 3 Zirakashvili 4 Jedrasiak 5 Van Der Merwe 6 Gerondeau 8 Chouly 7 Lapandry 9 Parra 10 Radosavljevic 11 Plante 12 Vulivuli 13 Rougerie 14 Strettle 15 Spedding 16 Ulugia 17 Domingo 18 Iturria 19 Bardy



20 Sanga 21 Abendanon 22 Nakaitaci 23 Ric

Toulon 1 Fresia 2 Etrillard 3 Chilachava 4 Manoa 5 Mikautadze 6 Gorgodze 8 Vermeulen 7 Fernandez Lobbe 9 Escande 10 Giteau 11 Mitchell 12 Mermoz 13 Bastareaud 14 Tuisova 15 Armitage 16 Soury 17 Chiocci 18 Taofifenua 19 Suta



20 Armitage 21 O'Connor 22 Meric 23 Stevens

Le résumé de la rencontre