VIDÉO. TOP 14. Doumayrou joue les coachs en mêlée, Raynal le renvoie gentiment sur sa ligne

Lors de la rencontre opposant le Stade Rochelais à Montpellier, nous avons eu le droit à un petit échange sympa, entre Geoffrey Doumayrou et Mathieu Raynal.

Ce samedi soir, le Stade Rochelais recevait le champion de France en titre, Montpellier, dans un Marcel-Deflandre en fusion pour la reprise. Pour cette première journée, plusieurs joueurs faisaient leur début : ce fut le cas d'Hastoy (14 points inscrits), de Tanga, de Colombe, de Lespiaucq, de Paiva et de Dillane côté rochelais, ainsi que de Lam, Carbonel, Coly, Doumenc et de Chauvac chez les Héraultais. Une rencontre plutôt hachée, qui a finalement vu les coéquipiers de Greg Alldritt s'imposer en fin de match, sur le score de 26 à 22. Si le spectacle sur le terrain n'a pas été extraordinaire, ce duel de champion nous a tout de même offert un échange assez sympa, entre l'arbitre du jour Mathieu Raynal, et le joueur du MHR, Geoffrey Doumayrou.

Nous sommes à la 53ème minute, lorsqu'une mêlée introduction rochelaise s'apprête à se disputer à 5 mètres de l'en-but du MHR. Après quelques soucis sur la tenue de cette dernière, le centre de Montpellier Doumayrou n'a pas hésité à donner son avis à Mathieu Raynal : "Le droitier il décale ses appuis". Un conseil qui fit sourire l'arbitre du jour, qui renvoya néanmoins ce dernier sur sa ligne d'en-but. Finalement, la mêlée a pu se jouer, et deux minutes plus tard, Leyds inscrit le premier essai de la rencontre.