VIDÉO. Top 14. Demba Bamba en mode ''Dieux du Stade'' face à Pau

Lors de la rencontre face à la Section Paloise, on a vu le pilier international Demba Bamba défendre dans une tenue peu académique...

Lors du match entre le LOU et la Section, le pilier français Demba Bamba a eu un petit contre temps avec son maillot. En effet, et alors que les Palois attaquent, on voit l'ancien briviste défendre... torse nu ! Une situation cocasse, mais qui n'a pas empêché Bamba d'être concerné par le jeu. Ce dernier a d'ailleurs même failli récupérer le ballon, après une passe mal adressée par Antoine Hastoy.

VIDEO. Stade Français. En mode Dieux du Stade, Léo Barré joue torse nu face à l’USAP !En ce qui concerne la rencontre, les hommes de Pierre Mignoni dominent leurs homologues. Deux essais de Taufua ainsi qu'une réalisation de Tuisova ont permis aux locaux de prendre le large à la pause, 21-10. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il reste une quinzaine de minutes dans cette rencontre.