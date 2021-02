VIDEO. Top 14. Comprendre le travail essentiel d'une cellule performance avec Julien Rebeyrol (Castres)

Préparateur physique au Castres Olympique Julien Rebeyrol nous fait découvrir les coulisses du travail de la cellule performance.

VIDEO. Comment le XV de France récupère et exploite la Data des Bleus ?La data est véritablement devenue essentielle dans le rugby professionnel. On sait d'ailleurs qu'il existe un échange entre le XV de France et les clubs sur le suivi des internationaux. Des données qui servent à maximiser le potentiel de l'équipe en vue des matchs. Elles peuvent être recueillies à l'entraînement, lors des séances de musculation mais aussi grâce aux joueurs via un contrôle quotidien, notamment du poids, mais pas seulement. La qualité du sommeil, les douleurs, ce sont aussi des données qu'il faut prendre en compte. Cette semaine, le Castres olympique a choisi de nous en apprendre un peu plus sur la manière dont ces chiffres sont collectés grâce au préparateur physique, en l'occurrence, Julien Rebeyrol. Bien évidemment, il n'est pas tout seul pour faire ce travail. C'est toute une cellule performance qui s'active tous les jours recueillir les données, notamment via les GPS, puis les analyser. Le tout, en accord avec le staff qui définit en amont les données qui l'intéresse.