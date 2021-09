VIDEO. Top 14. Chisteras, relais parfaits, essais splendides : le Racing a régalé face au Stade Français

Grâce à des 3/4 en feu et une force collective bien supérieure, le Racing est allé remporter le derby à Paris. Avec une marge de manoeuvre assez stupéfiante.

La première de Laumape, le retour de Fickou... Jean-Bouin était, en ce samedi estival, le centre de nombreuses attentions. Et autant pour vous dire que le spectacle n'a pas manqué sur l'écrin de la Porte d'Auteuil ! 57 points marqués, des essais resplendissants, quelques accrochages et un derby comme on les aime malgré des approximations naturelles pour un premier match de la saison. L'impression générale, c'est bien sûr que le club du 92 était supérieur à son homologue du 75 à bien des égards, que ce soit dans le mouvement général, le jeu au sol ou la puissance des avants. Au vrai, seule la mêlée est un réel point de satisfaction de ce match pour Gonzalo et les siens, tant la force de poussée des Alo-Emile ou Maestri s'est faite ressentir à chaque occasion ; pas suffisant pour l'emporter face à une formation du calibre de celle des Hauts-de-Seine.

Car si une grosse mêlée vous donne des ballons et des munitions, encore faut-il savoir les utiliser. A ce titre, combien de phases de possession dans des zones de marques a eu le Stade Français ce samedi ? Il n'était d'ailleurs pas anodin de voir l'agacement de Joris Segonds tout au long de la seconde période, probablement frustré que son équipe ne soit pas capable de mettre au fond les occasions qu'elle a eu durant tout le temps qu'il a passé sur le terrain. "On a été impuissant, je pense qu'il n'y a pas photo sur ce match, le Racing a été meilleur dans tous les secteurs", corroborait l'ouvreur de 24 ans à l'issue de la rencontre.

Les 3/4 du Racing en feu

Et à ce jeu là, ce sont donc Ciels et Blancs qui sont apparus bien plus efficaces. Sur chaque ballon tombé ou rendu de la part des soldats roses, les trois-quarts du dernier demi-finaliste du Top 14 ont montré leur capacité à réaliser des coup de génie. Ainsi, en plus d'une très belle efficacité au pied, le Racing a inscrit trois essais dont deux absoluments magnifiques. Sur le premier, c'est Virimi Vakatawa qui interceptait en mode funambule une passe après contact hasardeuse de Maestri, avant de transmettre à l'insaisissable Imhoff, qui donnait lui même en offload à Tanga 30 mètres plus loin. Là, le numéro 8 des visiteurs cassait un plaquage avant de jouer en pivot et de décaler d'une magnifique passe de près de 20 mètres Taofifenua, qu'on ne reprendrait plus.

#TOP14 - L'image de la J1 : Studieuse rentrée



Passe croisée, offload, chistéra... Le @racing92 a proposé une petite leçon de vocabulaire pour la rentrée ! 👨‍🎓 Un essai magnifique lors duquel tout le lexique du beau jeu a été passé en revue 📚🧐 pic.twitter.com/I6x8xJu04m — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 4, 2021

Idem sur le second ou c'est cette fois une touche gagnée à 70 mètres des poteaux du Stade Français qui donnait le las aux attaquant du Racing. Ejection rapide de Le Garrec, chistera à l'aveugle de Volavola et navigation parfaite de Klemenczak finissaient par permettre à Donovan Taofifenua de trouver la faille, avant qu'il ne décale Beale, qui temporisait à son tour parfaitement pour mettre sur orbite l'ancien dacquois. Olivier Klemenzak marquait et voilà comment les pensionnaires de la Paris La Défense Arena venaient (déjà !) de nous offrir un candidat potentiel au titre de plus bel essai de la saison. Cet exercice 2021/2022 part fort, très fort, et en 80 minutes, le Racing, vainqueur 21 à 36 ce samedi après-midi, à déjà montré qu'il faudrait compter sur lui.