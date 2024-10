VIDEO. TOP 14. Battre Castres à la maison, une performance rare pour le Stade Toulousain

Le Stade Toulousain retrouve Castres, samedi. Mais depuis 2019, les victoires à Pierre-Fabre se font attendre. Retour sur leur dernier coup d’éclat, avec un Thomas Ramos en maestro.

Samedi soir, le Stade Toulousain se déplace à Castres pour un choc qui s’annonce bouillant. Les rouge et noir ne sont plus sortis vainqueurs de la pelouse du CO depuis 2019. Un derby rugueux et âpre en prévision, où les Toulousains auront à cœur de mettre fin à cette série noire.

Retour sur ce 27 avril 2019, jour de la dernière victoire toulousaine en terre castraise. Ce jour-là, les hommes d'Ugo Mola avaient arraché une victoire au forceps, 21 à 20.

Une performance signée Thomas Ramos, qui avait fait preuve d’un réalisme impressionnant, inscrivant l'intégralité des points de son équipe. Il faut dire qu'il avait bien été aidé par l'indiscipline des locaux durant cette partie.

Avec 12 pénalités concédées en première période, ils avaient offert trop de munitions à Ramos. Mais les Tarnais n'avaient pas manqué de répondre sur le terrain avec un engagement physique qui avait aussi poussé les visiteurs à la faute, obligeant Pita Ahki (36e) puis François Cros (37e) à voir jaune avant les citrons.

Malgré tout, Castres était resté dans le match. Grâce à un bonus offensif décroché, ils avaient espéré renverser la vapeur. Mais le CO n’avait pas su profiter de ses occasions. L'indiscipline et la défense de Toulouse avaient finalement eu raison de leurs efforts.

Aujourd’hui, les deux équipes sont dans des dynamiques différentes, mais une chose est sûre : ce derby reste un rendez-vous incontournable. Et si les Toulousains espèrent enfin s’imposer à Pierre-Fabre, ils savent qu’ils n’auront pas le droit à l’erreur.

Ce samedi, les champions de France en titre voudront effacer le revers concédé à domicile face à Bordeaux. Mais les Tarnais, qui proposent un beau rugby contrairement à ce que l'on pouvait voir il y a quelques saisons de ça, ne vont pas se laisser faire.

Si on peut s'attendre à quelques changements dans les rangs toulousains, on connait la qualité de ce groupe. Et certains retours comme celui d'Anthony Jelonch, ancien de la maison tarnaise, pourrait faire la différence.